Цитата: Сыкымы: А вы спросите у тех, кто дал команду пилять! Здесь-то кто вам ответит?



Красный телефона ДЗИН-ДЗИНЬ...

Аллё, аким? сейчас с вами президент говорить будет...



Тык-тык, соединение, пожалуйста ждите... музыка





Звук трясущейся трубки...



Президент

Рахмат. президент говорит: аким! жители на ваш вандализм в городе с деревьями жалуются, уже весь Нурсултан замучали.



некий ещё пока аким

Дык мы же как лучше... пух знаете-ли такой пух летит!



Президент

Какой пух? Клёны целыми улицами, тополя не дававшие пуха, ёлки наконец... фото люди шлют аж сервера нащей цифровизации трещат едва переваривают.



некий ещё пока аким

Выыы знаете, тут куда нас прислали поакимить, такие просто жуткие деревья, просто жуткие!

Тополя круглый год пушат, даже зимой сугробы убирать не успеваем на тротуарах, вам наверное жаловались, что пройти невозможно кругом сугробы неубнаны.

Проехать по дорогам трудно.

Клёны пушат, Мы их рубили - рубили, рубили рубили, а они ночами корни как высунут из асфальта... и пух кидают!

Вай вай наш свежий качественный асфальт, за месяц одни ЯМЫ, одни ямы сплошные!

Вам же наверное фото присылали - одни ямы по городу только, никакая наша качественная асфальта не держится!



Президент

Аааа... а ёлки?



некий ещё пока аким

А эти йолки проклятые больше всех пушат. Так валят, мы недавно одного акима из аулиеколя потеряли, до сих пор ищем...



