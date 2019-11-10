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≡ Из-за непогоды перекрыты трассы в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из-за непогоды перекрыты трассы в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.11.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 17:00 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на некоторых трассах.
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§ drakon
Re: Из-за непогоды перекрыты трассы в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17777
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё технику МЧС - не показывали?... :lol: :-o
Каждый год же показывают... :-o
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§ 3DO
Из-за непогоды перекрыты трассы в Костанайской области
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1968
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.11.19 - 00:27
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