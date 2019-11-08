Цитата: 3DO:

Ну серьезно, из пальца высосана претензия в данном случае.

У меня и претензии то не было... это у афтара новости зал для репетиций мал - хоровод не помещается.

А я просто ищу 10 отличий 2-х объектов.



Цитата: 3DO:

готических европейских построек

Цитата: 3DO:

в том же Санкт-Петербурге

нее, ну ты Коля, сравнил... там история, а тут пародия!