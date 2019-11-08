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§ NG.kz
Проблемы новой филармонии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно областная филармония переехала в новое здание, расположенное на пр. Назарбаева, - "Жастар Сарайы". Но по словам, Азиза, приславшего в редакцию это видео, не все там так хорошо как кажется.
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* yudjin
Проблемы новой филармонии
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6206
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.11.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Ну серьезно, из пальца высосана претензия в данном случае.

У меня и претензии то не было... это у афтара новости зал для репетиций мал - хоровод не помещается.
А я просто ищу 10 отличий 2-х объектов.

Цитата:
3DO:
готических европейских построек

Цитата:
3DO:
в том же Санкт-Петербурге

нее, ну ты Коля, сравнил... там история, а тут пародия!
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