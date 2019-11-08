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§ NG.kz
Проблемы новой филармонии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно областная филармония переехала в новое здание, расположенное на пр. Назарбаева, - "Жастар Сарайы". Но по словам, Азиза, приславшего в редакцию это видео, не все там так хорошо как кажется.
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§ abaika95
Re: Проблемы новой филармонии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везде косяки) начиная с видео "проблемы новой филамронии")
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§ Серый волк
Re: Проблемы новой филармонии
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10871
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Везде косяки) начиная с видео "проблемы новой филамронии")

Наиболее вероятны два варианта.
1. кто-то так любит НГ, что сидит и пытается отсмотреть ещё не обработавшийся ролик.
2. Не хватает опилок и везде косяки.
(вариант: бревно застряло) :-)
Нуно может быть как-то регулироваь пропорции косяков и опилок.

На всякий случай тестовый ролик.
https://youtu.be/a-j91Nxn6tc
Осторожно, много деревьев.
:lol:
А в конце ролика зловещая надпись:
"Высокий превысокий ДУБ"
И сам дуб собственно.
С очень нехорошим ЖЖЖЖЖ.
:lol: :lol:
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§ abaika95
Проблемы новой филармонии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А в конце ролика зловещая надпись:"Высокий превысокий ДУБ"И сам дуб собственно.С очень нехорошим ЖЖЖЖЖ.//



У Серого как всегда бессвязный бред))


А на ошибку я указал так как действительно люблю НГ) если немного язвительно получилось так это по дружески, шутя))
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§ Rexyn
Проблемы новой филармонии
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 175
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 08.11.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
видео "проблемы новой филамронии")

Залили новое
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§ Серый волк
Проблемы новой филармонии
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10871
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привезите кто-нибудь им самосвал опилок.

Страдают же люди. Штаны просиживают за зарплату, ролики тыкают вперёд всех увидеть, и ничего не понимают! :-)

https://www.youtube.com/watch?v=vlUe8ciyh4w

Ещё раз, может быть дойдет
https://www.youtube.com/watch?v=-mKk56ddabo

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* yudjin
Re: Проблемы новой филармонии
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6206
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.11.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Зал, в котором занимаются артисты, очень маленький, часть артистов занимаются в коридоре,

слюшай дарагой, какой такой артист-шмартист?
насальника сказала бабки освоить, сарай выстроить не хуже, чем на его родине, а про артиста не говориля, однако...
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§ Серый волк
Проблемы новой филармонии
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10871
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыл предупреждение вписать.
Ролик по ссылке содержит сцены насилия в виде большого количества деревьев и дубов!
Не рекомендуется к просмотру приезжими чиновниками и их ничего не понимающими на форумах шестёрками.
:lol:
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§ Серый волк
Проблемы новой филармонии
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10871
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
насальника сказала бабки освоить, сарай выстроить не хуже, чем на его родине, а про артиста не говориля, однако...

эээээ дарагой! Неправильно считаешь, аполитично я бы сказал! Этот улей такой правильный миот куда надо принёс! Какой там артист-шмартист!


А в отчётах там у них вообще гектар для ансамбля может быть, никто же проверять не будет, колидора, 600-700 или 1200 м2.
:lol: :lol:
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§ Козлов я
Re: Проблемы новой филармонии
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 502
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.11.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Портной
Re: Проблемы новой филармонии
Портной


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 24.09.19
Отправлено: 08.11.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, что никто до сих пор не высказался по поводу расположения сидячих мест в зале, когда вместо концерта приходится смотреть на затылок впереди сидящего. Ну и по поводу акустики. Тут вообще без комментариев...
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§ Vit
Проблемы новой филармонии
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8514
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.11.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве в филармонии танцуют? Я не спец, но вроде это музыкальный сарайы.

[Исправлено: Vit, 09.11.2019 - 13:12]
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* 3DO
Проблемы новой филармонии
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1968
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.11.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, Юджин, а тебя не напрягают таким образом одинаковая готическая стилистика готических европейских построек, выполненных в готическом стиле? А в том же Санкт-Петербурге не режет глаза единый архитектурный стиль? Ну серьезно, из пальца высосана претензия в данном случае.
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* 3DO
Проблемы новой филармонии
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1968
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.11.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Разве в филармонии танцуют?"
Щас "Танцы" 6 сезон идет, там танцуют!
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* 3DO
Проблемы новой филармонии
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1968
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.11.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, если хочется провести параллели, то пройдись до ресторана "Статус", тот огромный, что в районе "Камкора", мне кажется, он гораздо более похож на Актюбинский центр искусств.
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