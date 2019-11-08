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≡ О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 30 тысяч казахстанцев учатся в российских вузах на бюджетной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов.
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* Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
По этикету не кто не обязан вам уступать место в транспорте.

Согласен, бро! Тогда почему я ДОЛЖЕН уступать место "апашкам" в автобусе, в очереди и т.д.? И попробуй только не уступи - "Тебя (именно на "ты") что, не учили уступать место женщинам и старшим????" Да, учили. А вы своих отпрысков учите уступать только по нацпризнаку или как или где??? Но мне уже - полтос. Когда мне начнут уступать? Когда с костылём начну ходить? Да и то - не уверен...
Нет, мне не трудно постоять, мне- трудно пережить эту дискриминацию...
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* Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Они всем дачникам уступают место будь ты Василий Петрович или Самуил Абрамович.


Возможно... Но доехав до Затобольска - их как-будто подменяют. Или одни выходят, а другие садятся. Из Затобольска в город (и обратно) - совсем другая картина, регулярно. Езжу раз в неделю...
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* 3DO
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
3DO


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Сообщений: 1968
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 09.11.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "По этикету не кто не обязан вам уступать место в транспорте"
Насчет этикета не знаю, но так-то, да, за проезд платят все одинаково, поэтому у всех равное право на "сидячее" место в автобусе, плевать на пол, возраст и т.п.)
Я как-то был свидетелем, когда две бабы в автобусе разосрались: обе примерно одного возраста, но одна была с ребенком, лет 4-5 и он занял соседнее место с ней. Оппонентка возмущалась, мол хрена он будучи бесплатным пассажиром едет не на коленях у нее, а занимает целое место посадочное.
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§ Добринцофф
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Добринцофф


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Сообщений: 6795
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.11.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это единственный способ попасть БЕЗ ПЕРЕСАДОК в центр России, на белорусском поезде, в центр России, с стабильной доступной ценой билетов

Ну как доступной, плацкарт Кустанай-Барановичи 55000тнг,летом покупал,мне кажется за эти деньги можно было самолётом с Че до Минска долететь.
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* Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 10.11.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
и он занял соседнее место с ней.

Цитата:
3DO:
Я как-то

Каждый день такое вижу. "Диточка" ДОЛЖНА!!!! сидеть отдельно, но платить я буду только за взрослого, "диточкам" до 7 ведь бесплатно. Некоторые "не замечают", что диточка в грязной обуви стоит на сидушке. Ну она ж - "диточка"....
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* 3DO
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1968
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.11.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Каждый день такое вижу. "Диточка" ДОЛЖНА!!!! сидеть отдельно"
Написали бы, Вы, такое на страничке КаэН в ВК, Вас бы там яжматери уничтожили уже за такое))))))
Вот чтобы избегать таких ситуаций, я открыл для себя машину. А когда она сломана и приходится ездить на автобусе, то либо еду стоя, либо забиваюсь на задние ряды, туда редко вышеописанный контингент садится))
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