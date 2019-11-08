Цитата: Vit:

По этикету не кто не обязан вам уступать место в транспорте.

Согласен, бро! Тогда почему я ДОЛЖЕН уступать место "апашкам" в автобусе, в очереди и т.д.? И попробуй только не уступи - "Тебя (именно на "ты") что, не учили уступать место женщинам и старшим????" Да, учили. А вы своих отпрысков учите уступать только по нацпризнаку или как или где??? Но мне уже - полтос. Когда мне начнут уступать? Когда с костылём начну ходить? Да и то - не уверен...

Нет, мне не трудно постоять, мне- трудно пережить эту дискриминацию...