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§ NG.kz
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.11.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще 1 октября 2019 года в зале ДК сидели люди, которых пригласили отметить День пожилых. А 26 октября сельчане узнали, что его закрывают — не будут топить, освещать, так как здание разрушается.Ответственность за его эксплуатацию в таком виде нести некому.
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§ pensioner
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 09.11.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для восстановления сел, инфраструктуры власть ничего не делает и не собирается. Надежда только на спонсоров и энтузиастов.
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* yudjin
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6206
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.11.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кляты коммуняки понастроили панимаш... колонизировали дворцами культуры, совхозами и фабриками...Что теперь в рухнаму не вписывается...
Вот жральня в городе вместо сквера, та в рухнаму вписывается...а это- нет.
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§ abaika95
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
abaika95


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Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот жральня в городе вместо сквера, та в рухнаму вписывается...а это- нет/

Юджин сколько раз повторять Рухнама у Туркмен) не путайте, у нас Рухани)

И жральню до рухани решили открывать) так что не сходится у вас белое с жидким)
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§ Victor Yang
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
Victor Yang


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Сообщений: 12115
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.11.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Над частью дома культуры обветшала кровля, потекли потолки, пришлось эвакуировать библиотеку, в одном крыле начал гнить пол, ту часть здания просто закрыли. У дома культуры стали осыпаться стены с внешней стороны, он даже щегольские буквы своего названия над входной группой утерял.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36691?1573295131

Блин, - оно же аварийное! Там просто опасно находиться. Случись что - опять власти будут виноваты? А раз оно так важно - вопрос о ремонте нужно было поднимать гораздо раньше - или спонсоров искать, или на власти давить.
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§ Козлов я
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
Козлов я


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Сообщений: 502
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.11.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* yudjin
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
yudjin


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Сообщений: 6206
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.11.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И жральню до рухани решили открывать) так что не сходится у вас белое с жидким)

Жидкое обычно это у тебя.
А я помню как на отчетной встрече
аким города сказал:
- А строительство «Макдональдса» это частные инвестиции, - продолжил аким города. - Человек по программе «Рухани жангыру» вложил своих почти 800 млн тенге в наш Костанай и открыл почти 100 рабочих мест.
и для справки: программа опубликована 12 апреля 2017 года , а жральня открыта 25 ноября 2017 г.

////

[Исправлено: yudjin, 09.11.2019 - 16:53]

[Исправлено: Ольга Колоколова, 09.11.2019 - 18:28]
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* drakon
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17777
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.11.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
открыл почти 100 рабочих мест.

Это чё? В одном Макдональсе,
100 человек работает?... :lol: :-o
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* yudjin
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6206
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.11.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это чё? В одном Макдональсе, 100 человек работает?

по словам акима, да.
Видать вредное производство, часто сменяются)))
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§ abaika95
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////


Цитата-//для справки: программа опубликована 12 апреля 2017 года , а жральня открыта 25 ноября 2017 г.//


Логики не вижу в ваших словах,Макдональдс для вас которая жральня для меня едальня (ну смотря видать кто там чем занимается) открыт 25 ноября 17го а сам договор когда подписали? Когда работы начали? и вообще саму идею открытия этой кафешки когда задумали? По вашей логике видать 24 ноября?) А к рухани просто удобно привязали) так что ваше жидкое всё-таки не сходится с белым) неумывайтесь....

[Исправлено: abaika95, 09.11.2019 - 18:15]

[Исправлено: Ольга Колоколова, 09.11.2019 - 18:30]
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§ Добринцофф
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
Добринцофф


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Сообщений: 6795
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.11.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это чё? В одном Макдональсе, 100 человек работает?...

По гуглил ,На сегодняшний день в мире работают 34 000 ресторанов McDonald’s, общий штат сотрудников составляет 1,7 млн.
человек
получается в среднем 50 чел. на один ресторан.
Ну говори 100 человек,кто будет считать,никто же не будет(с).
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§ Кушмурунец23
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 09.11.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко "Майское", может если бы его переименовали в "Нурлыкуновское" то и дом культуры отремонтировали а так господа ///, "доХтор" сказал в морг, значить в морг.
Но, думаю что это еще не самое страшное, когда то кочевой люд без всяких клубов обходился и до независимости дожил, главное чтобы само "Майское" не исчезло как наш знаменитый наверно на весь мир п.Киров, в своем начале это была казачья станица Куш Мурунская, где в далекие 1840-ые годы жил и учился Чокан Валиханов. А в Советские времена совхоз миллионер, море скота, поля засеянные пшеницей. Живописные места на озере Кушмурун. Родниковая вода, рыба и птица, всякая живность... Новый дом культуры построенный в 80-ые, огромный универмаг...
Все уважаемые... пришел полный пиСец!!!Нет теперь такого населенного пункта.
Нынешние независимые хозяева наконец то "успешно" его уничтожили.
А в Кушмуруне к счастью несколько лет назад, удалось добиться ремонта дома культуры. Но огромный клуб просто пустой. Ведь в Советские времена дома культуры, ЗАГСы работали в выходные дни, когда рабочий люд отдыхал после рабочей пятидневки. Сейчас же в выходные дни все отдыхают и работники культуры и население. Закрыты и загсы и дома

[Исправлено: Iney, 09.11.2019 - 20:15]
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§ Серый волк
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
Серый волк


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Сообщений: 10871
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.11.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: По гуглил

Взял пример, и ещё погуглил.
Отчёты акима этого района так хорошо гуглятся! Просто заглядение!
Сплошной рост всего что только можно из года в год!
Десятки миллионов умиллиониваются и растут как бамбук!!!
сельское хозяйство процветает каждый год всё успешнее, делается всё для жизни жителей, чтоб им было всё лучше и лучше!
https://www.youtube.com/watch?v=h3T7uIROlz4

Если верить отчётам и пузырящему тв каналу с буквой А (операторы которого диафрагму установить не могут)
то жизнь в этом районе райская и становится ещё райскей год от года, отчёт от отчёта.


А вот ещё шедевра теве канала с буквой А, как живут районные ДК - они просто музеи! МУЗЕИ! С этого сюжет начинается.
https://www.youtube.com/watch?v=tIpmHLWCXDQ

Жители майского наверное неправильно видят. Не те очки взяли - в районе сплошной музей ДК и бесконечное, безостановочное процветание!

Буквально на 10 секунде достижения майского в кадре!
А не были журнашлисты этого А в именно этом ДК Майском?, а то вдруг всё на самом деле процветает и от жира лопается, а нам картинки подсовывают, так, что Абайкам отдуваться приходится и вертеться как ужам на сковородке. ;-)

Ой смотрю всё самое лучшее выдаётся за последние годы! с 15 секунды ролика, посыпались сплошные мастерства и профессионализмы, ДОСТИЖЕНИЯ нескончаемым потоком! Сплошные грамоты.... Жуть,

а тут такая обрухнама оказалась! :lol: :lol:
Неужели журналисты врут как один аким?
:lol: :lol: :lol:
Или как не один аким?
:lol: :lol:
Там же рухнама наверное!
:lol:
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§ Серый волк
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10871
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.11.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот ещё нагуглилось интересное видео с одним акимом этого замечательнейшего процветающего района!
https://www.youtube.com/watch?v=Ih9IuM7ZKBA
Он почему-то убегает!

А теперь фанфары пожалуйста!

Биография акима!
И в ней среди длинного списка регалий и званий
квалификация — инженер-строитель;
ВАУ!
Как же так?

:lol: :lol:
Это наверное эксперимент!
Изучения аномальных факторов!

Если что берём только официальные источники!
http://taran.kostanay.gov.kz/akim-rayona/akim-taranovskogo-rayona/

И читаем...
Ой, опять будет ВАУ!
:lol:

Там написано:
Аким района Организует исполнение на территории района Конституции и законов Республики Казахстан, актов и поручений Президента Республики Казахстан,

А ещё, вообще не поверите:
Цитата:
Руководит деятельностью: акимата района районного совета по борьбе с преступностью и коррупцией по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций...Осуществляет взаимодействие с: районной прокуратурой районным судом районным отделом внутренних деллинейным отделением внутренних дел на станции Тобол районным отделом по делам обороны Лисаковским городским отделением ДКНБ РК по Костанайской области налоговым комитетом по Тарановскому району межрегиональным отделением финансовой полиции по Рудненскому регионутаможенным постом «Аят» таможенным постом «Тобыл»отделением пограничного контроля «Тобол»

Все чрезвычайные ситуации должны быть наверное насмерть напуганы в радиусе 200км от такого акима!
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