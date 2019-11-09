Серый волк Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом... #12





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 23:27 Цитата: Добринцофф: По гуглил

Взял пример, и ещё погуглил.

Отчёты акима этого района так хорошо гуглятся! Просто заглядение!

Сплошной рост всего что только можно из года в год!

Десятки миллионов умиллиониваются и растут как бамбук!!!

сельское хозяйство процветает каждый год всё успешнее, делается всё для жизни жителей, чтоб им было всё лучше и лучше!

https://www.youtube.com/watch?v=h3T7uIROlz4



Если верить отчётам и пузырящему тв каналу с буквой А (операторы которого диафрагму установить не могут)

то жизнь в этом районе райская и становится ещё райскей год от года, отчёт от отчёта.





А вот ещё шедевра теве канала с буквой А, как живут районные ДК - они просто музеи! МУЗЕИ! С этого сюжет начинается.

https://www.youtube.com/watch?v=tIpmHLWCXDQ



Жители майского наверное неправильно видят. Не те очки взяли - в районе сплошной музей ДК и бесконечное, безостановочное процветание!



Буквально на 10 секунде достижения майского в кадре!

А не были журнашлисты этого А в именно этом ДК Майском?, а то вдруг всё на самом деле процветает и от жира лопается, а нам картинки подсовывают, так, что Абайкам отдуваться приходится и вертеться как ужам на сковородке.



Ой смотрю всё самое лучшее выдаётся за последние годы! с 15 секунды ролика, посыпались сплошные мастерства и профессионализмы, ДОСТИЖЕНИЯ нескончаемым потоком! Сплошные грамоты.... Жуть,



а тут такая обрухнама оказалась!

Неужели журналисты врут как один аким?



Или как не один аким?



Там же рухнама наверное!

