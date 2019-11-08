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≡ О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 30 тысяч казахстанцев учатся в российских вузах на бюджетной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов.
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* Гога
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
про свою страну
----ВЫ ее уже приватизировали ?!
:-x
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* Сыкымы
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В ситуации с агашками? Записывать аудио/видео и сдавать куда надо,агенство по делам...

Ахахах... Наивный... Сдавать "агашек" таким же "агашкам", но повыше рангом?... Ну да, ну да.... 8-) 8-) 8-)
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* Гога
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
в Москве есть "Кустанайская"
---- А также в Самаре , Челябинске ,Ростове-на-Дону , Волгограде , Хабаровске , Пензе , Орске , Сызрани - и не поверите - в Киеве , Бишкеке и Севастополе!!
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* Гога
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К , сожалению , это подходить и для России , и для Казахстана - явно не тот путь выбрали -**Ли Куан Ю о непростых искушениях властью: «У меня было два пути. Первый: это воровать и вывести друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой народ на голой земле. Второй: это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе…»**
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* Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Я выбрал второе…»**

У нас "забить" на родственников - смерти подобно... Если ты не пристроил на "тёплое" место троюродного племяша - тебя апашки заплюют... И пох, что у апашек 3 класса образования, глвное - твоя внутриклановая репутация, создаваемая теми самыми апашками...
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§ таноми52
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
таноми52


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Сообщений: 1261
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
глвное - твоя внутриклановая репутация, создаваемая теми самыми апашками...



Как Вы думаете, Сыкымы, сколько ещё времени так может продолжаться: десять, сто лет? Неужели так и не найдутся молодые здоровые силы поломать этот замшелый вредоносный архаизм?
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* Гога
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
сколько ещё времени
-----Мне кажется , никто не сможет ответить на этот вопрос.
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§ abaika95
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наивный... Сдавать "агашек" таким же "агашкам", но повыше рангом?... Ну да, ну да....//


Ну вот,вы не собираетесь это делать а кто тогда будет? Агенство тоже с бухты барахты без заявления или фактов не работают) и при чем постоянно сажают оборзевших агашек) о чем постоянно пишут на НГ) а наивный я))


Цитата-//ВЫ ее уже приватизировали ?!//


Да по праву рождения и проживания)



Цитата-//Неужели так и не найдутся молодые здоровые силы поломать этот замшелый вредоносный архаизм?//


Есть такие,новое молодое поколение,те кто отучился за границей и вернулся или те кто живёт по западной системе ценностей) но они в основном почему-то считают вместо того чтобы пробовать идти изнутри менять эту систему, поступать проще,просто выходя на улицу с плакатиком) и забывают что на их порыве юношеского максимализма к власти придут такие же агашки только жёстче и наглее
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§ Серый волк
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Серый волк


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Сообщений: 10871
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.11.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///

Раньше у города были Свой пассажирский поезд в 13 вагонов Кустанай - Москва (украден у города). Проезд до Москвы 13-16 руб. (Через день).
Каждый день скорый, либо 72 либо 74 проходящие через Кустанай из Павлодара,Целинограда (расформированы).

Ежедневный пригородный Челябинск - Джетыгара 13-16 вагонов, на котором всегда можно было уехать, в любую погоду билеты были, а если не было, то в общий пускали. Цена вопроса 4-5руб.

39 скорый проходящий в СПБ через день.

Свои самолёты Кустанайского авиаотряда по всем направлениям в Москву ТУ-154 два раза в день. (Разрушено, авиаотряд ликвидирован ворами). Теперь многие расписания вообще не выдают ничего, ставят грустный смайлик и пишут нет на данном направлении, либо составляют сложные пересадки с ночными ожиданиями по 6-17 часов. Местное сообщение для этих 74 тыс. студентов ликвидровано полностью.
Только редкие не каждый день, абсолютно по времени недудобные, дорогие, транзитные.
Естественно, что многие пользуются чему угодно, шайтан-маршрутками, автобусами времён царя гороха, редкими новыми если хватит мест.
Цены любой может вбить НУ ХОТЬ В УБ

[Исправлено: Iney, 09.11.2019 - 20:53]
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§ Серый волк
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10871
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.11.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разворованный общественный транспорт - позорище!

Белорусской чугунки поезда обеспечивают перевозки!
Которые сохранены и ездят для своих граждан и остальных даже до Казахстана!

Это единственный способ попасть БЕЗ ПЕРЕСАДОК в центр России, на белорусском поезде, в центр России, с стабильной доступной ценой билетов в место, где учится масса студентов. Только белорусский поезд редко ходит так далеко аж до Казахстана и Москву объезжает через Тульскую область.
Но там сообщение пригородное, как часы работает с Москвой.

Чего нельзя сказать о кОстанае, где в 21 веке пригородное сообщение вообще отсутствует. Автовокзал продан///, устанавливающим свои самостийные правила его посещения под забором и с чахлым оставшимся автобусным сообщением, от которого по большей части кроме Рудного одни рожки на ножки остались по сравнению с прежде существовавшим.
Полное ощущения заброшенности региона.
При абсолютно дурацких отчётах вранья с трибун.
:lol:

[Исправлено: Iney, 09.11.2019 - 20:53]
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* Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как Вы думаете, Сыкымы, сколько ещё времени так может продолжаться: десять, сто лет?


Прогнозы давать не мастак... Видимо, когда эта система сама себя изживёт...
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* Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Неужели так и не найдутся молодые здоровые силы поломать этот замшелый вредоносный архаизм?


А как и где они найдутся, если тебе с детства все апашки вдалбливают одну простую мысль: "Нужно не бороться с системой, а стать её частью и подняться на как можно более высшую её ступень, чтобы и самому жить хорошо и родственников поддерживать."
Хочешь учиться в престижном ВУЗе - нет проблем, сами не потянем - кинем клич по родственникам, вскладчину обучим. Нет денег на взятку, чтоб занять "тёплое местечко"- не вопрос, родственников подтянем, скинемся. Залетел на зону по неосторожности (читай - за взятку) - снова не вопрос, отмажем, родственники скинутся. Только и ты при случае родственников не забывай, а то обидятся...
"Крёстного отца" Марио Пьюзо перечитайте...
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* Сыкымы
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну вот,вы не собираетесь это делать а кто тогда будет?


А зачем? Я мысленно уже "там". И с кем бороться? Со школотой, которая в автобусе, видя перед собой седого мужика, даже не пытается попу от сиденья оторвать?
Но! Увидев вошедшую 30-летнюю "апашку" - подрывается и кричит: "Апаааа! Отырсыз!" И она садится на освобождённое место. А меня как-будто и нет рядом вовсе...
Вопрос к вам - если бы рядом с этим школьником стоял "агашка", тем более седой, - такое произошло бы вообще???

[Исправлено: Сыкымы, 09.11.2019 - 22:14]
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§ Vit
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8514
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.11.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Вы отстали от жизни. По этикету не кто не обязан вам уступать место в транспорте.
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§ kbkz1980
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4319
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.11.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Но! Увидев вошедшую 30-летнюю "апашку" - подрывается и кричит: "Апаааа! Отырсыз!" И она садится на освобождённое место. А меня как-будто и нет рядом вовсе...

Довелось ехать на 101 автобусе
С Заречного едут очень много молодёжи каз.национальности.
Они всем дачникам уступают место будь ты Василий Петрович или Самуил Абрамович.
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