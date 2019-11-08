abaika95 О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1505

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:57 Цитата-//Наивный... Сдавать "агашек" таким же "агашкам", но повыше рангом?... Ну да, ну да....//





Ну вот,вы не собираетесь это делать а кто тогда будет? Агенство тоже с бухты барахты без заявления или фактов не работают) и при чем постоянно сажают оборзевших агашек) о чем постоянно пишут на НГ) а наивный я))





Цитата-//ВЫ ее уже приватизировали ?!//





Да по праву рождения и проживания)







Цитата-//Неужели так и не найдутся молодые здоровые силы поломать этот замшелый вредоносный архаизм?//





Есть такие,новое молодое поколение,те кто отучился за границей и вернулся или те кто живёт по западной системе ценностей) но они в основном почему-то считают вместо того чтобы пробовать идти изнутри менять эту систему, поступать проще,просто выходя на улицу с плакатиком) и забывают что на их порыве юношеского максимализма к власти придут такие же агашки только жёстче и наглее