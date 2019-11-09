/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 366 из 366«1...364365366
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3976
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.11.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макс,Електрон последний раз что хорошее про Казахстан писали?)

Мне - нечего. Даже если очень постараться.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3976
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.11.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не боится лицо свое показывать как тот Сталкер) уважаю его за это) а остальные так ссыкуны-провокаторы

Сталкер периодически отгребает по полной программе за свою публичность. Но что поделать - работа такая. А вот ваша личность наврятли кому-то из форумчан известна. И какой мы из этого теперь должны сделать вывод? Ссыкун-защитник? :lol:
Профайл

§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10869
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.11.19 - 21:55
Комментарий удален модератором.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 366 из 366«1...364365366
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 86
Пользователей: 3
Всего: 89

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх