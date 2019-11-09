Цитата: abaika95:

не боится лицо свое показывать как тот Сталкер) уважаю его за это) а остальные так ссыкуны-провокаторы

Сталкер периодически отгребает по полной программе за свою публичность. Но что поделать - работа такая. А вот ваша личность наврятли кому-то из форумчан известна. И какой мы из этого теперь должны сделать вывод? Ссыкун-защитник?