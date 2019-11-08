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≡ «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37203
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За час сотрудники департамента полиции и областного центра по профилактике и борьбе со СПИД уничтожили больше двадцати надписей в районе автодорожного колледжа и недалеко от пересечения ул. 1 Мая и пр. Назарбаева.
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* drakon
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17775
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.11.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Видео такое в сети есть?

Есть. На ютубе - смотри.
И в НГ читай... :lol: :oops:
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§ abaika95
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Есть. На ютубе - смотри.И в НГ читай...//



Да что-то не видел чтоб про нынешнего акима что-то подобное писалось) может речь о бывшем?)
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§ Я
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.11.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, есть ли на планете страна , которая бы справилась с распространением и употреблением наркотиков ?
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§ abaika95
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//которая бы справилась с распространением и употреблением наркотиков ?//




На Филиппинах классно справляются) убивают) только вот думаю многим тут радетелям за расстрелы не понравилось бы когда их сыночка убили б как собаку за то что поймали с травкой) потом ходи доказывай что он не распространял наркотики а так рядом просто болтался с такими ребятами)
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§ Я
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.11.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
справляются)

Победили или пулями путь прокладывают ?
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* drakon
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17775
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.11.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может речь о бывшем?)

Наверное о будущем... :lol: ;-)
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* drakon
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17775
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.11.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
потом ходи доказывай что он не распространял наркотики а так рядом просто болтался с такими ребятами)

Многие тоже не участвовали на митингах протеста,
в Нур-Султане, но сидели по 5-15 суток, за то,
что просто гуляли, болтались рядом. Смотри ролики... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 09.11.2019 - 19:06]
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§ abaika95
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Победили или пулями путь прокладывают ?))



Успехи есть,но и людей много наваляли) у нас за такое вой бы стоял как на Шотладнских болотах)



Цитата-//Наверное о будущем..//

О вашем?)


Цитата-//Многие тоже не участвовали на митингах протеста,в Нур-Султане, но сидели по 5-15 суток, за то,что просто гуляли, болтались рядом. Смотри ролики/


Нет вы конечно старенький и многое не понимаете но не до такой же степени) сравнить убийство на улице и задержание на митинге причем после разборок даже без штрафа)
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§ таноми52
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1261
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет вы конечно старенький и многое не понимаете


Что за оскорбительный выпад в адрес старших?
Взвешивайте свои слова, если хотите, чтобы к Вам относились как к "понимающему" :-(
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§ Гога
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Видео такое в сети есть?)

----кАнешно!! В сети все есть!![video]https://youtu.be/IH5-79NP9j8[/video]
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§ abaika95
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что за оскорбительный выпад в адрес старших?/



Почему оскорбительный? ) Вполне приемлемый) у Дракона вроде всегда было хорошо с сарказмом и не обижался никогда) да и при том Серый старше меня лет на 30 что мне к нему как джентльмену обращаться на его откровенные оскорбления и вранье?) Вот и Дракон тут приводит примеры непримерные) но я всегда учтив к позиции общественности,если Дракон оскорблен примите мои извинения) не обижайтесь я не хотел вас обидеть)))
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§ Гога
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95
----Ролик посмотрели ??
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§ denfostr
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 09.11.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, нсть деревни где-то в прикавказье. Там собрались старейшины и решили, что никакого алкоголя и наркоты у них не будет. Представьте себе у них преступность и убийства, драки перестали быть, а раньше каждую неделю труп.
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