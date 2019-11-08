abaika95 «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1505

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:15 Цитата-//Победили или пулями путь прокладывают ?))







Успехи есть,но и людей много наваляли) у нас за такое вой бы стоял как на Шотладнских болотах)







Цитата-//Наверное о будущем..//



О вашем?)





Цитата-//Многие тоже не участвовали на митингах протеста,в Нур-Султане, но сидели по 5-15 суток, за то,что просто гуляли, болтались рядом. Смотри ролики/





Нет вы конечно старенький и многое не понимаете но не до такой же степени) сравнить убийство на улице и задержание на митинге причем после разборок даже без штрафа)