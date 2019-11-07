NG.kz Капуста для пиццы



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37203

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:45 Пицца сегодня стала банальностью. Сам уже никто не печет. Все заказывают. Признавая, что дома вкуснее, предпочитают тем не менее обсуждать за трапезой недостатки и достоинства купленной. Может, на творчество у плиты вас возбудит рецепт блюда, похожего на пиццу.

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