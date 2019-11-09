Кушмурунец23 Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят» #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 319

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:59 Жалко "Майское", может если бы его переименовали в "Нурлыкуновское" то и дом культуры отремонтировали а так господа ///, "доХтор" сказал в морг, значить в морг.

Но, думаю что это еще не самое страшное, когда то кочевой люд без всяких клубов обходился и до независимости дожил, главное чтобы само "Майское" не исчезло как наш знаменитый наверно на весь мир п.Киров, в своем начале это была казачья станица Куш Мурунская, где в далекие 1840-ые годы жил и учился Чокан Валиханов. А в Советские времена совхоз миллионер, море скота, поля засеянные пшеницей. Живописные места на озере Кушмурун. Родниковая вода, рыба и птица, всякая живность... Новый дом культуры построенный в 80-ые, огромный универмаг...

Все уважаемые... пришел полный пиСец!!!Нет теперь такого населенного пункта.

Нынешние независимые хозяева наконец то "успешно" его уничтожили.

А в Кушмуруне к счастью несколько лет назад, удалось добиться ремонта дома культуры. Но огромный клуб просто пустой. Ведь в Советские времена дома культуры, ЗАГСы работали в выходные дни, когда рабочий люд отдыхал после рабочей пятидневки. Сейчас же в выходные дни все отдыхают и работники культуры и население. Закрыты и загсы и дома



[Исправлено: Iney, 09.11.2019 - 20:15]