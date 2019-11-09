/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Yudjin: Нет дерева - нет проблемы! 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37203
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.11.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Тополя белая ветвь/Тихо на землю легла. /Доволен я новой пилой», - такое стихотворение в стиле хокку пришло мне в голову, когда я смотрел на результаты так называемых уходных работ за зелеными насаждениями на улицах Костаная.
Читать новость

* Серый волк
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10867
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.11.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы несомненно только что вдохнули новый смысл жизни в акиматских воришек!
:lol: :lol:
Они же уже поди чумаданы собирали, ко дню когда обрежут последние деревья в городе! чтоб после этого мигрировать.

А теперь ЭВРИКА!
Моно и даже нуно обрезку водорослей в Тоболе и водохранилищах проворачивать!

Это даже лучше! Кто их там считал 600 тонн, 700 тонн или сразу 1200,
Кто их там считать будет! Они же под водой!
:lol: :lol:
Главное чтоб вода была всегда мутная! :lol:
Профайл

§ kbkz1980
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.11.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня по Баймагамбетова район 12 школы
картина жуть
Профайл

* Козлов я
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.11.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, проблема... Как с велосипедистами.
Профайл

§ Я
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.11.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Останутся одни собаки" тихо стоящие в очереди к столбу, чтобы потренировать ногу ?
Профайл

§ yudjin
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6205
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.11.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
картина жуть

На другой стороне от школы пару дней назад... апокалипсис


Ну я бы понял, если бы поперек горла ставшие тополя, но тут КЛЕНЫ!
Профайл

§ Гога
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто геноцид !!Уже сколько написано - и все пилят.Когда же хоть чуть - чуть будут думать эти временщики !!
Профайл

* drakon
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17775
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.11.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
тихо стоящие в очереди к столбу, чтобы потренировать ногу ?

Столб, наверное будет - гранитный?... :oops: :-o
Профайл

§ abaika95
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из семи комментариев выше один от самого автора статьи, 3 от местных и 3 от поуеховших которые делают вид что страдают и возмущаются нашими проблемами а сами по сути злорадствуют)
Профайл

§ abaika95
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь кроме шуток и тупых притензий в распиле бюджета объясните почему пилят деревья? Про тополиный пух который в период цветения переносит аллергическую пыльцу это понятно, ну а остальные деревья к чему? И ведь не только в нашем городе,по всей стране и в России а в частности в Челябинске помню в период проживания там общественность возмущалась почему так безбожно пилят старые деревья) для красоты? По санитарным нормам?
Профайл

§ Гога
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а сами по сути злорадствуют)
----У вас все нормально с духовным здоровьем ??
Профайл

§ таноми52
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1261
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Про тополиный пух который в период цветения переносит аллергическую пыльцу



Пух разносится ветром. Представим, что пуха нет. Будет ли разноситься пыльца без пуха?
Профайл

* Сыкымы
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1017
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Цитата:
yudjin:

Позавчера начали пилять на Маяковского,117, вчера - на Чкалова,9. Сёнь, видать, снег помешал или выходной день...
Профайл

* Сыкымы
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1017
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто-нибудь кроме шуток и тупых притензий в распиле бюджета объясните почему пилят деревья?

А вы спросите у тех, кто дал команду пилять! Здесь-то кто вам ответит?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Серый волк, drakon, Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 108
Пользователей: 4
Всего: 112

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх