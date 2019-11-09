Серый волк Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы! #1





(Пользователи) Сообщений: 10867

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 19:29 Вы несомненно только что вдохнули новый смысл жизни в акиматских воришек!



Они же уже поди чумаданы собирали, ко дню когда обрежут последние деревья в городе! чтоб после этого мигрировать.



А теперь ЭВРИКА!

Моно и даже нуно обрезку водорослей в Тоболе и водохранилищах проворачивать!



Это даже лучше! Кто их там считал 600 тонн, 700 тонн или сразу 1200,

Кто их там считать будет! Они же под водой!



Главное чтоб вода была всегда мутная!