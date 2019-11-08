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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3972
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.11.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет представьте себе не знаю) даже гаишники всегда попадались честные,взятки не брали но за штраф платил хорошие суммы)

Именно для этого мы здесь - рассказать вам об этом, раскрыть глаза так сказать ))
Я то точно знаю, как работает современная система госзакупок, я ее застал еще в дотендерные времена ))

Цитата:
abaika95:
усиленно карпели над знанием откуда же у нас Дракон???

Ну вот, напали на самого безобидного ))

Цитата:
abaika95:
Вы по моему переоцениваете значимость этого форума

А чем соцсети лучше? Там у многих реальные аккаунты с реальными именами - особо не порубишь правду-матку ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3876
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.11.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Огласите предположения...

Лили, опять тропу войны ищешь? Сама же озвучивала :lol: 8-)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4312
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.11.19 - 03:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я просто не люблю сра ой беспорядок в документах.И типовой договор тоже бы перезаключила.
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.11.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю ! Зима, как всегда , пришла неожиданно. На подъемах КЖБИ и Корейском пробки из большегрузов
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.11.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:

Ну что ж Вы так?! Возможно тоже проводится работа с каждой снежинкой индивидуально
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1259
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как много-то навалило! Какой восторг! :-)
И продолжается! Выгуливала нашего Семёна - из снега торчат только уши! :-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1501
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Именно для этого мы здесь - рассказать вам об этом, раскрыть глаза так сказать//



Ненадо мне из Канады рассказывать как плохо жить в Казахстане))


Цитата-//Ну вот, напали на самого безобидного ))//


Просто тривиальный пример)


Цитата-//чем соцсети лучше? Там у многих реальные аккаунты с реальными именами - особо не порубишь правду-матку )//


Кто готов правду рубить и рассказывать о косяках власти тот не боится лицо свое показывать как тот Сталкер) уважаю его за это) а остальные так ссыкуны-провокаторы(я сейчас про соцсети) и что хуже пишут из заграницы всякое нехорошее о чем я уже писал выше)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1501
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех кстати Ко/устанайцев с первым снегом дубль два))
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.11.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я в восторге от водителе : за 4 часа движения не видел ни одного ДТП не видел, хотя пешеходы по-прежнему считают себя Маклаутами

[Исправлено: Я, 09.11.2019 - 15:27]

[Исправлено: Я, 09.11.2019 - 15:28]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1609
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

----Вы так и не ответили .***abaika95:ни одного хорошего слова от них не прочитал про свою страну----Только вот не надо передергивать , и просто так кидать обвинения , обвиняя всех подряд. Имена и факты ,ссылки на комменты - в студию!! Вы же сами всегда ратуете за факты!?!?****
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1609
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
хуже пишут из заграницы всякое нехорошее
----Ну зачем же всех под одну гребенку??
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1501
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//-Ну зачем же всех под одну гребенку??//


Ещё раз повторю в этом случае говорил про соц сети)



Цитата-//-Только вот не надо передергивать , и просто так кидать обвинения , обвиняя всех подряд. Имена и факты ,ссылки на комменты - в студию!! Вы же сами всегда ратуете за факты!?!?****//


Да пожалуйста) ссылки на комменты кидать не буду,просто лень) почитайте любой коммент СВ,некоторые Земляка,свои перечитайте,Макс,Електрон последний раз что хорошее про Казахстан писали?)
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.11.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что хорошее

Должны же они хоть чем то оправдывать сделанный выбор
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1609
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
снега торчат только уши!
----Завидую !!У нас +22
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