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≡ «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37202
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За час сотрудники департамента полиции и областного центра по профилактике и борьбе со СПИД уничтожили больше двадцати надписей в районе автодорожного колледжа и недалеко от пересечения ул. 1 Мая и пр. Назарбаева.
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§ drakon
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17768
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.11.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Видео такое в сети есть?

Есть. На ютубе - смотри.
И в НГ читай... :lol: :oops:
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* abaika95
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1501
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Есть. На ютубе - смотри.И в НГ читай...//



Да что-то не видел чтоб про нынешнего акима что-то подобное писалось) может речь о бывшем?)
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§ Я
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.11.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, есть ли на планете страна , которая бы справилась с распространением и употреблением наркотиков ?
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* abaika95
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1501
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//которая бы справилась с распространением и употреблением наркотиков ?//




На Филиппинах классно справляются) убивают) только вот думаю многим тут радетелям за расстрелы не понравилось бы когда их сыночка убили б как собаку за то что поймали с травкой) потом ходи доказывай что он не распространял наркотики а так рядом просто болтался с такими ребятами)
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