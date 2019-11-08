abaika95 «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1501

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:51 Цитата-//которая бы справилась с распространением и употреблением наркотиков ?//









На Филиппинах классно справляются) убивают) только вот думаю многим тут радетелям за расстрелы не понравилось бы когда их сыночка убили б как собаку за то что поймали с травкой) потом ходи доказывай что он не распространял наркотики а так рядом просто болтался с такими ребятами)