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≡ Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37202
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.11.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще 1 октября 2019 года в зале ДК сидели люди, которых пригласили отметить День пожилых. А 26 октября сельчане узнали, что его закрывают — не будут топить, освещать, так как здание разрушается.Ответственность за его эксплуатацию в таком виде нести некому.
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§ pensioner
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 09.11.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для восстановления сел, инфраструктуры власть ничего не делает и не собирается. Надежда только на спонсоров и энтузиастов.
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§ yudjin
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6204
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.11.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кляты коммуняки понастроили панимаш... колонизировали дворцами культуры, совхозами и фабриками...Что теперь в рухнаму не вписывается...
Вот жральня в городе вместо сквера, та в рухнаму вписывается...а это- нет.
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* abaika95
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1501
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот жральня в городе вместо сквера, та в рухнаму вписывается...а это- нет/

Юджин сколько раз повторять Рухнама у Туркмен) не путайте, у нас Рухани)

И жральню до рухани решили открывать) так что не сходится у вас белое с жидким)
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§ Victor Yang
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
Victor Yang


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Сообщений: 12115
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.11.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Над частью дома культуры обветшала кровля, потекли потолки, пришлось эвакуировать библиотеку, в одном крыле начал гнить пол, ту часть здания просто закрыли. У дома культуры стали осыпаться стены с внешней стороны, он даже щегольские буквы своего названия над входной группой утерял.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36691?1573295131

Блин, - оно же аварийное! Там просто опасно находиться. Случись что - опять власти будут виноваты? А раз оно так важно - вопрос о ремонте нужно было поднимать гораздо раньше - или спонсоров искать, или на власти давить.
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§ Козлов я
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
Козлов я


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Сообщений: 500
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.11.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ yudjin
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
yudjin


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Сообщений: 6204
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.11.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И жральню до рухани решили открывать) так что не сходится у вас белое с жидким)

Жидкое обычно это у тебя.
А я помню как на отчетной встрече
аким города сказал:
- А строительство «Макдональдса» это частные инвестиции, - продолжил аким города. - Человек по программе «Рухани жангыру» вложил своих почти 800 млн тенге в наш Костанай и открыл почти 100 рабочих мест.
и для справки: программа опубликована 12 апреля 2017 года , а жральня открыта 25 ноября 2017 г.

////

[Исправлено: yudjin, 09.11.2019 - 16:53]

[Исправлено: Ольга Колоколова, 09.11.2019 - 18:28]
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§ drakon
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17768
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.11.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
открыл почти 100 рабочих мест.

Это чё? В одном Макдональсе,
100 человек работает?... :lol: :-o
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§ yudjin
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6204
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.11.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это чё? В одном Макдональсе, 100 человек работает?

по словам акима, да.
Видать вредное производство, часто сменяются)))
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* abaika95
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1501
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////


Цитата-//для справки: программа опубликована 12 апреля 2017 года , а жральня открыта 25 ноября 2017 г.//


Логики не вижу в ваших словах,Макдональдс для вас которая жральня для меня едальня (ну смотря видать кто там чем занимается) открыт 25 ноября 17го а сам договор когда подписали? Когда работы начали? и вообще саму идею открытия этой кафешки когда задумали? По вашей логике видать 24 ноября?) А к рухани просто удобно привязали) так что ваше жидкое всё-таки не сходится с белым) неумывайтесь....

[Исправлено: abaika95, 09.11.2019 - 18:15]

[Исправлено: Ольга Колоколова, 09.11.2019 - 18:30]
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§ Добринцофф
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
Добринцофф


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Сообщений: 6794
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.11.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это чё? В одном Макдональсе, 100 человек работает?...

По гуглил ,На сегодняшний день в мире работают 34 000 ресторанов McDonald’s, общий штат сотрудников составляет 1,7 млн.
человек
получается в среднем 50 чел. на один ресторан.
Ну говори 100 человек,кто будет считать,никто же не будет(с).
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