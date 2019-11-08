Vit Газоснабжение Фёдоровки #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8512

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:57 Аккуратно открой кран и пользуйтесь на здоровье. Платите по счётчику. Сегодня проверяющие бывают раз в сто лет. У меня последний раз были 5 лет назад. А если не ожиданно придут, не бойтесь не растреляют. Дурака включите по старости лет. Скажите что был какой то ненормальный тип из карабалыка, псих-газовик, натоптал грязи тут, все включил, деньги взял и ушёл бормоча чёт под нос. А я спокойно теперь пользуюсь и плачу. Если и выпишут штраф то не большой. Тыщ на 5. Зато в тепле будите сидеть. А может и прокатит без штрафа. Щас каждый год все меняется



[Исправлено: Vit, 09.11.2019 - 13:01]