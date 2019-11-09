Цитата: abaika95:

И жральню до рухани решили открывать) так что не сходится у вас белое с жидким)

Жидкое обычно это у тебя.

А я помню как на отчетной встрече

аким города сказал:

- А строительство «Макдональдса» это частные инвестиции, - продолжил аким города. - Человек по программе «Рухани жангыру» вложил своих почти 800 млн тенге в наш Костанай и открыл почти 100 рабочих мест.

и для справки: программа опубликована 12 апреля 2017 года , а жральня открыта 25 ноября 2017 г.



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[Исправлено: yudjin, 09.11.2019 - 16:53]



[Исправлено: Ольга Колоколова, 09.11.2019 - 18:28]