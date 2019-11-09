/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37202
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.11.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще 1 октября 2019 года в зале ДК сидели люди, которых пригласили отметить День пожилых. А 26 октября сельчане узнали, что его закрывают — не будут топить, освещать, так как здание разрушается.Ответственность за его эксплуатацию в таком виде нести некому.
Читать новость

§ pensioner
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 09.11.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для восстановления сел, инфраструктуры власть ничего не делает и не собирается. Надежда только на спонсоров и энтузиастов.
Профайл

§ yudjin
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6202
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.11.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кляты коммуняки понастроили панимаш... колонизировали дворцами культуры, совхозами и фабриками...Что теперь в рухнаму не вписывается...
Вот жральня в городе вместо сквера, та в рухнаму вписывается...а это- нет.
Профайл

§ abaika95
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1497
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот жральня в городе вместо сквера, та в рухнаму вписывается...а это- нет/

Юджин сколько раз повторять Рухнама у Туркмен) не путайте, у нас Рухани)

И жральню до рухани решили открывать) так что не сходится у вас белое с жидким)
Профайл

§ Victor Yang
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12115
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.11.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Над частью дома культуры обветшала кровля, потекли потолки, пришлось эвакуировать библиотеку, в одном крыле начал гнить пол, ту часть здания просто закрыли. У дома культуры стали осыпаться стены с внешней стороны, он даже щегольские буквы своего названия над входной группой утерял.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36691?1573295131

Блин, - оно же аварийное! Там просто опасно находиться. Случись что - опять власти будут виноваты? А раз оно так важно - вопрос о ремонте нужно было поднимать гораздо раньше - или спонсоров искать, или на власти давить.
Профайл

§ Козлов я
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 500
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.11.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 114
Пользователей: 0
Всего: 114

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх