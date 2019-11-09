Victor Yang Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12115

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:30 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36691?1573295131 Над частью дома культуры обветшала кровля, потекли потолки, пришлось эвакуировать библиотеку, в одном крыле начал гнить пол, ту часть здания просто закрыли. У дома культуры стали осыпаться стены с внешней стороны, он даже щегольские буквы своего названия над входной группой утерял.Источник:

Блин, - оно же аварийное! Там просто опасно находиться. Случись что - опять власти будут виноваты? А раз оно так важно - вопрос о ремонте нужно было поднимать гораздо раньше - или спонсоров искать, или на власти давить.