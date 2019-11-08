Цитата: yudjin:

насальника сказала бабки освоить, сарай выстроить не хуже, чем на его родине, а про артиста не говориля, однако...

эээээ дарагой! Неправильно считаешь, аполитично я бы сказал! Этот улей такой правильный миот куда надо принёс! Какой там артист-шмартист!



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А в отчётах там у них вообще гектар для ансамбля может быть, никто же проверять не будет, колидора, 600-700 или 1200 м2.

