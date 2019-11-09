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§ NG.kz
Как следить за пенсионными накоплениями? Всё, что нужно знать вкладчику ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37201
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчислять пенсионные взносы – обязанность работодателя и самозанятых граждан. Но как узнать, своевременно ли поступают деньги на счёт, нужно ли обращаться в ЦОН при смене жительства, как управляют нашими накоплениями и что меняется в пенсионной системе?
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§ Vit
Re: Как следить за пенсионными накоплениями? Всё, что нужно...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8512
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что лучше и безопасней, ДПВ или депозит?
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