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≡  "Составят "кривой" закон": юрист о проверках денежных переводов казахстанцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Составят "кривой" закон": юрист о проверках денежных переводов казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37201
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный юрист Жангельды Сулейманов весьма скептически высказался о предложении проверять денежные переводы казахстанцев. Он опасается, что непрофессионализм приведет к тому, что деньги просто будут высчитываться с любого электронного платежа.

Фото ©Турар Казангапов

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§ Vit
Re: "Составят "кривой" закон": юрист о...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8512
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. С любого электронного платежа банк будет автоматически удерживать в пользу бюджета 10 или 20 процентов, в зависимости от получателя платежа. То есть все для нас подорожает на 11 или 25 процентов, - прогнозирует эксперт.

Да люди сразу это поняли и экспертом не надо быть. Уже все давно стало прогназируемо у нас в стране.
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§ Сергей_я
Re: "Составят "кривой" закон": юрист о...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2828
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.11.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и чему добьются? Тому что людям просто напросто будет выгодно деньги отдать налом. Только, только перешли на карты, а тут нате вам, давайте обратно на 15 лет назад.
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§ юля елиссева
"Составят "кривой" закон": юрист о проверках денежных переводов казахстанцев
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1392
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.11.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повыкидывает народ карты и все. И налогов в итоге не соберут планируемых и весь оборот денег снова в тени будет.

[Исправлено: юля елиссева, 09.11.2019 - 12:12]
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§ elektron
Re: "Составят "кривой" закон": юрист о...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3876
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.11.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да интересная всё же страна. Хорошо хоть есть, кто ещё рассуждает открыто. Какое им дело до моих личных (приватных) переводов? Ни в одной стране подобного нет вроде. Какого лешева они собрались налоги, которые уже уплачены, с моих денег ещё раз считать? :-x
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§ Butch
Re: "Составят "кривой" закон": юрист о...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.11.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот думаю, судиться или нет?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36693

Не стоит оно усилий. Если только ради реализаций личностных амбиций
Цитата:
Все будет рассматриваться индивидуально.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36693

Господи! Если ЭТИ люди заняты управлением страной и по Платону на это дело отряжаются лучшие представители народа то...
Нас 18 миллионов как они собираются ИНДИВИДУАЛЬНО рассматривать переводы??????????
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§ elektron
"Составят "кривой" закон": юрист о проверках денежных переводов казахстанцев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3876
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.11.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Нас 18 миллионов как они собираются ИНДИВИДУАЛЬНО рассматривать переводы?

Отнимите детей и несовершеннолетних. ;-)
У Вас что то с лицом? :lol: ))
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§ Butch
"Составят "кривой" закон": юрист о проверках денежных переводов казахстанцев
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.11.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Даже если вычесть это количество и ещё совсем стареньких пенсионеров, переводов всё-равно будет "число-неизвестное-туземному-вождю".
С лицом: массажировал мозг напрямую доской садху, не все гвозди в ней крепко держались.
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§ Козлов я
Re: "Составят "кривой" закон": юрист о...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.11.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Господи! Если ЭТИ люди заняты управлением страной
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