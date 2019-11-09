Цитата: . С любого электронного платежа банк будет автоматически удерживать в пользу бюджета 10 или 20 процентов, в зависимости от получателя платежа. То есть все для нас подорожает на 11 или 25 процентов, - прогнозирует эксперт.

Да люди сразу это поняли и экспертом не надо быть. Уже все давно стало прогназируемо у нас в стране.