NG.kz Суд прошел, но дело остается темным



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37200

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:35 «НГ» уже сообщала, что Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области решением от 23 сентября 2019 года не удовлетворил иск общественного объединения «Союз «Акция» к АО «ССГПО» и зарубежной компании «ECC» по признанию незаконными сделок, которые заключались в 1999 году во время массовой скупки привилегированных акций у рудненских горняков. Истец не согласился с доводами суда и подал жалобу в апелляционную коллегию Костанайского областного суда. Однако до рассмотрения апелляции в Рудном начали происходить странные события.

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