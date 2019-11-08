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§ NG.kz
Суд прошел, но дело остается темным
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37200
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» уже сообщала, что Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области решением от 23 сентября 2019 года не удовлетворил иск общественного объединения «Союз «Акция» к АО «ССГПО» и зарубежной компании «ECC» по признанию незаконными сделок, которые заключались в 1999 году во время массовой скупки привилегированных акций у рудненских горняков. Истец не согласился с доводами суда и подал жалобу в апелляционную коллегию Костанайского областного суда. Однако до рассмотрения апелляции в Рудном начали происходить странные события.
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§ Серый волк
Re: Суд прошел, но дело остается темным
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяйка заявила, что в кафе обвалилась крыша.

По сути мадам предельно честно сказала, что крыша из гопников в погонах обвалилась! :lol:
И наверное даже обгадилась. :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Суд прошел, но дело остается темным
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3241
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.11.19 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вернут акции настоящим владельцам у которых методом шантажа и угроз забрали их, раз пошли грязные игры путем создания клонов навряд ли победят
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§ таноми52
Re: Суд прошел, но дело остается темным
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"...Хамитов в своем заявлении не привел конкретные факты растраты вверенного имущества и просил полицию всего лишь «проверить бухгалтерский отчет и сделать экспертизу».

Всего лишь сделать экспертизУ? Без фактов растраты?
Аудит, что ли?
Как раз по адресу
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* юля елиссева
Суд прошел, но дело остается темным
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1392
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.11.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не отдаст Машкевич акции. Бесполезно.
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