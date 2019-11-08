Гога Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался... #18





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Регистрация: 06.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 23:47 К , сожалению , это подходить и для России , и для Казахстана - явно не тот путь выбрали -**Ли Куан Ю о непростых искушениях властью: «У меня было два пути. Первый: это воровать и вывести друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой народ на голой земле. Второй: это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе…»**