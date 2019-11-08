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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3972
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.11.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет представьте себе не знаю) даже гаишники всегда попадались честные,взятки не брали но за штраф платил хорошие суммы)

Именно для этого мы здесь - рассказать вам об этом, раскрыть глаза так сказать ))
Я то точно знаю, как работает современная система госзакупок, я ее застал еще в дотендерные времена ))

Цитата:
abaika95:
усиленно карпели над знанием откуда же у нас Дракон???

Ну вот, напали на самого безобидного ))

Цитата:
abaika95:
Вы по моему переоцениваете значимость этого форума

А чем соцсети лучше? Там у многих реальные аккаунты с реальными именами - особо не порубишь правду-матку ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3874
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.11.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Огласите предположения...

Лили, опять тропу войны ищешь? Сама же озвучивала :lol: 8-)
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