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§ NG.kz
ДТП на Качарской трассе. Есть жертвы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.11.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об аварии, произошедшей сегодня ночью в редакцию "НГ" сообщают очевидцы. Фото и видео с места происшествия пересылают в WhatsApp.
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§ denfostr
Re: ДТП на Качарской трассе. Есть жертвы
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 09.11.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый вечер! Всех оставшихся в живых, пострадавших по слухам ссгпо задним числом уволили. Это правда? И если правда, то это ж вообще не справедливо. Можете как-то об жтом поподробней узнать?
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