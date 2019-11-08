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≡ О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 30 тысяч казахстанцев учатся в российских вузах на бюджетной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов.
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§ Гога
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
про свою страну
----ВЫ ее уже приватизировали ?!
:-x
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§ Сыкымы
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В ситуации с агашками? Записывать аудио/видео и сдавать куда надо,агенство по делам...

Ахахах... Наивный... Сдавать "агашек" таким же "агашкам", но повыше рангом?... Ну да, ну да.... 8-) 8-) 8-)
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§ Гога
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
в Москве есть "Кустанайская"
---- А также в Самаре , Челябинске ,Ростове-на-Дону , Волгограде , Хабаровске , Пензе , Орске , Сызрани - и не поверите - в Киеве , Бишкеке и Севастополе!!
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§ Гога
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К , сожалению , это подходить и для России , и для Казахстана - явно не тот путь выбрали -**Ли Куан Ю о непростых искушениях властью: «У меня было два пути. Первый: это воровать и вывести друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой народ на голой земле. Второй: это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе…»**
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§ Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Я выбрал второе…»**

У нас "забить" на родственников - смерти подобно... Если ты не пристроил на "тёплое" место троюродного племяша - тебя апашки заплюют... И пох, что у апашек 3 класса образования, глвное - твоя внутриклановая репутация, создаваемая теми самыми апашками...
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