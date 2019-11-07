Тот самый:

что есть заключение академика НАН РК

Тот самый:

А Вы, кстати, слышали об опросе? Вы же ИП? Атамекен весной также отчитался, что бизнес против перевода

Тот самый:

но все-таки ответьте пожалуйста: получали бланк или нет?

Тот самый:

Люди со Складской наверняка также не получали, хотя и они должны быть в курсе.