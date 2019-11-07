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§ NG.kz
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около полугода назад проблема возвращения нашей области ее времени UTC+5 была вновь озвучена и донесена до руководства региона. Образовалась инициативная группа неравнодушных жителей из городов и поселков области, которые от слов перешли к делу. На страницах местных изданий были представлены очевидные аргументы за возвращение нашего времени, начался сбор подписей под обращением к руководству страны. О том, что сделано за это время и о реакции государственных органов на наши письма, хотелось бы проинформировать тех думающих людей, кто ставил свою подпись в подписном листе.
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§ Добринцофф
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.11.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
что есть заключение академика НАН РК

Он что уже и академиком стал?
Цитата:
Тот самый:
А Вы, кстати, слышали об опросе? Вы же ИП? Атамекен весной также отчитался, что бизнес против перевода

Цитата:
Тот самый:
но все-таки ответьте пожалуйста: получали бланк или нет?

К сожалению нет,не получал,я думаю это досадное недоразумение и мой голос засчитают онлайн.
Цитата:
Тот самый:
Люди со Складской наверняка также не получали, хотя и они должны быть в курсе.

Люди на складской работают и просто нет времени такой ерундой заниматься.
Это видимо от безделья в теплом офисе такая галиматья в голову лезет,по другому объяснить этот сбор подписей я не могу.
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