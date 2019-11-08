denfostr Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная... #6





(Пользователи) Сообщений: 103

Регистрация: 26.12.16 (Пользователи) Отправлено: - 00:02 Дорогие мои друзья! Вы, наверное, удивитесь, откуда ноги растут? Представьте себе, не было бы благодатной среды, не было бы и рекламы наркоты. Пока коррупционирующих не начнут расстреливать, а от наших детей через время ничего не останется. Сейчас же идет завуалированная реклама наркоты в каждом парильном салоне. Под видом парильных смесей почему бы не подсунуть микродозу, от которой и сразу не умрешь, но подсядешь и лет через 10 печень оставишь.какие тут тети в шапках чего-то лепечут? Что вы несете? Наркота доступней билета в кино и сходить в качалку. Вам не кажется, что наших детей уничтожают морально и физически, популяризацией в фильмах, играх, сми сцен, насилия, разврата, и прочей педерастии. Мне кажется, когда дочка акима кустаная ведет себя не потребно и называет своего папу паханом, надо их всю семью лишить и посадить надолго.