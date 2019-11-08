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≡ «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За час сотрудники департамента полиции и областного центра по профилактике и борьбе со СПИД уничтожили больше двадцати надписей в районе автодорожного колледжа и недалеко от пересечения ул. 1 Мая и пр. Назарбаева.
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§ abaika95
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!!!
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§ таноми52
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1255
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что эта акция не была одноразовой, а продолжается. И надо бы возле учебных заведений понатыкать побольше видеокамер, чтобы вовремя пресекать и задерживать "рекламщиков"
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§ юля елиссева
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.11.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока за распространение наркоты не будет расстрела, эффекта не будет.
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§ сайлау курманов
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3241
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.11.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо чтобы спорт и искусство для молодежи было бесплатными или даже оплачивались успешные показатели в этом. Иначе страшно подумать что будет через десять лет
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§ kbkz1980
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4311
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.11.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Надо чтобы спорт и искусство для молодежи было бесплатным

Куда уж бесплатнее.
Секции кружки перечислялись здесь много раз.
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§ denfostr
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
denfostr


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Сообщений: 103
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 09.11.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие мои друзья! Вы, наверное, удивитесь, откуда ноги растут? Представьте себе, не было бы благодатной среды, не было бы и рекламы наркоты. Пока коррупционирующих не начнут расстреливать, а от наших детей через время ничего не останется. Сейчас же идет завуалированная реклама наркоты в каждом парильном салоне. Под видом парильных смесей почему бы не подсунуть микродозу, от которой и сразу не умрешь, но подсядешь и лет через 10 печень оставишь.какие тут тети в шапках чего-то лепечут? Что вы несете? Наркота доступней билета в кино и сходить в качалку. Вам не кажется, что наших детей уничтожают морально и физически, популяризацией в фильмах, играх, сми сцен, насилия, разврата, и прочей педерастии. Мне кажется, когда дочка акима кустаная ведет себя не потребно и называет своего папу паханом, надо их всю семью лишить и посадить надолго.
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§ denfostr
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
denfostr


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Сообщений: 103
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 09.11.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне стыдно за такую полицию, которая"борется" вандалируя с рекламой наркоты. Они нас будут защищать, когда война случиться, если они с рекламой не хотят справиться?
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§ denfostr
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 09.11.19 - 00:07
Комментарий удален модератором.
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§ denfostr
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 09.11.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха, так оне поверх "я выбираю жизнь" нанесут адрес и назовут не "скорость", а жизнь". Когда за наркоту дают штраф и 5 суток, думаете кого-то испугает?
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