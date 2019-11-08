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§ NG.kz
Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев поручил установить единые размеры выплат ветеранам к 75-летию Победы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.
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§ таноми52
Re: Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
таноми52


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Сообщений: 1255
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане"

Наконец-то, справедливость восторжествует. Давно надо было решить вопрос о выплатах именно на уровне государства, а не местных администраций
А то, если ветеран живёт в столице, то ему выплачивают в разы больше, чем провинциальному, что создаёт определённое неравенство :-x
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§ abaika95
Re: Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А то, если ветеран живёт в столице, то ему выплачивают в разы больше, чем провинциальному, что создаёт определённое неравенство//


Согласен,молодцы что пришли к правильному решению выплат из "центра"! Всецело поддерживаю!
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§ сайлау курманов
Re: Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3241
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.11.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нафига им деньги, в большинстве у них дети сидят на шее, пусть дарят ценные подарки
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§ kbkz1980
Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
kbkz1980


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Сообщений: 4310
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.11.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
пусть дарят ценные подарки

Какие к примеру?
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§ Я
Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 08.11.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
у них дети сидят на шее, пусть дарят

Хоть ветеранов не трогайте . Неужто ничего святого не осталось ?
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§ Сыкымы
Re: Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А то, если ветеран живёт в столице, то ему выплачивают в разы больше, чем провинциальному, что создаёт определённое неравенство

"Ну, у нас тут, в глубинках, ветеранам вообще всё за копейки достаётся - зачем их равнять со столичными? Они ведь и воевали по такому же принципу - за Акмолу в атаку шли, а за Кустанай в окопах отсиживались... Зачем их награждать наравне с астанинскими?"
Походу, логика такая у нашего Правительства...
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