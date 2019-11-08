Цитата: таноми52:

А то, если ветеран живёт в столице, то ему выплачивают в разы больше, чем провинциальному, что создаёт определённое неравенство

"Ну, у нас тут, в глубинках, ветеранам вообще всё за копейки достаётся - зачем их равнять со столичными? Они ведь и воевали по такому же принципу - за Акмолу в атаку шли, а за Кустанай в окопах отсиживались... Зачем их награждать наравне с астанинскими?"

Походу, логика такая у нашего Правительства...