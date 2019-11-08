Серый волк Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался... #4





(Пользователи) Сообщений: 10862

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 13:43 Ну я себе примерно так всё и представлял.

Догадаться было не сложно.

Сложно было только в какой форме это будет.



Есть интересные вопросы.

А местные гопники, решившие на ЧЕЛГУ в кОстанае наехать - сами по себе таланты в свободном поиске, или у них направляющая крыша была?



Ну и второй вопрос, а чего там за Путиным на фоне написано на таджикском латиницей? Что-то хорошее?



Про то, что в кОстанае полностью разграблено и разрушено транспортное сообщение при 75 тысячах только студентов обучающихся уже спросить конечно некому.



Домашним аэропортом Кустаная стал Челябинск, к которому добираться нужно на маршрутках и ушатках автобусов через малоадекватную и абсолютно бесполезную границу, больше похожую на засевшую в балке банду Махно, чем на границу цивилизованных стран в 21 веке с дичайшими очередями, бюрократией и постоянными недоразумениями.



Домашним вокзалом для жителей области давно служит челябинский вокзал, так как адекватное жд движение отменено, вагоны у города украдены, (как и самолеты местного авиаотряда).

А есть только огрызки ЖД сообщения по безумной для студентов цене крайне неудобные.



Как из разграбленной африканской страны сообщение... И это при 75 тысячах студентов обучающихся. которые как-то вынуждены добираться.