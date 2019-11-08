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§ NG.kz
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 30 тысяч казахстанцев учатся в российских вузах на бюджетной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов.
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§ yudjin
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6201
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так "униженные и оскорбленные" кАстанайцы внимательно слушайте как Путин произносит название нашего города....
Что-то среднее между О и У... видать не грамотный ;-)
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§ Козлов я
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 498
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.11.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Victor Yang
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12114
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.11.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Так "униженные и оскорбленные" кАстанайцы внимательно слушайте как Путин произносит название нашего города.... Что-то среднее между О и У... видать не грамотный

"Что, - в справочник заглянуть трудно?"
"Трудно произнести букву "О"?"
"Как они бесят со своим КАстанаем"
"Просто в том государстве читать не умеют".

Цитаты из Инстаграма.
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§ Серый волк
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Серый волк


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Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я себе примерно так всё и представлял.
Догадаться было не сложно.
Сложно было только в какой форме это будет.

Есть интересные вопросы.
А местные гопники, решившие на ЧЕЛГУ в кОстанае наехать - сами по себе таланты в свободном поиске, или у них направляющая крыша была?

Ну и второй вопрос, а чего там за Путиным на фоне написано на таджикском латиницей? :lol: Что-то хорошее?

Про то, что в кОстанае полностью разграблено и разрушено транспортное сообщение при 75 тысячах только студентов обучающихся уже спросить конечно некому.

Домашним аэропортом Кустаная стал Челябинск, к которому добираться нужно на маршрутках и ушатках автобусов через малоадекватную и абсолютно бесполезную границу, больше похожую на засевшую в балке банду Махно, чем на границу цивилизованных стран в 21 веке с дичайшими очередями, бюрократией и постоянными недоразумениями.

Домашним вокзалом для жителей области давно служит челябинский вокзал, так как адекватное жд движение отменено, вагоны у города украдены, (как и самолеты местного авиаотряда).
А есть только огрызки ЖД сообщения по безумной для студентов цене крайне неудобные. :lol:

Как из разграбленной африканской страны сообщение... И это при 75 тысячах студентов обучающихся. которые как-то вынуждены добираться.
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§ Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Про то, что в кОстанае полностью разграблено и разрушено транспортное сообщение при 75 тысячах только студентов обучающихся уже спросить конечно некому.

Для начала вот вам ссыль: https://www.onetwotrip.com/ru/poezda/kostanaj_chelyabinsk/train?train=317%D0%91&from=2708700&to=2040000&metaFrom=25251&metaTo=26839&date=20112019&adults=1&classes%5B0%5D=3&classes%5B1%5D=4&minCost=1753.70&carType=4&scp=14%2Caffiliate%2C2425-5457-0-2.11915619-0&fromName=kostanaj&toName=chelyabinsk&s=true
Укажите место и посмотрите цену купе из Костаная до Челябинска (350 км)).
2 дня назад покупал билеты в купе из Костаная до Балхаша (1400 км) - 7 000 тенге.

В 20011-м году хотел отправлять студента из Кст в Екб поездом в купе - купе стоило 12 000 тенге!!! Билет на автобус - 3 500, расстояние - 550 км. Не надо "лечить" тут за РЖД, сударь!
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§ abaika95
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Домашним вокзалом для жителей области давно служит челябинский вокзал, так как адекватное жд движение отменено, вагоны у города украдены, (как и самолеты местного авиаотряда)//




Яркий пример политической провокации,ему не важно что ответит оппонент,главное свою идею донести в России-рай,в Казахстане-ад, переходите на нашу сторону товарищи матросы,солдаты,старшины и офицеры, у нас есть мыло,постельное белье и 3-х разовое питание) так вроде в известном буклете было авторства одного суперпропагандиста 20 века)


Серый не на тех напал) тут уже против тебя коалици образовалась из-за твоего вранья)

[Исправлено: abaika95, 08.11.2019 - 21:40]
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§ Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Яркий пример политической провокации,ему не важно

Дело не в этом... Мои 2 студента поступили в другом государстве на бюджет, т.е. сдали вступительные тесты чисто по знаниям и получили высшие баллы, без взяток, напрягов на ЕНТ и т.д. Поступили, получали именную стипендию от Правительства РФ, за общагу платили по минималке. Отучились, теперь работают, получают норм з/п и я им по-доброму завидую. Я тож так хочу...
А в нашем государстве решают "агашки" - "он тупарь - но он мой племяш, пригрейте его где-нибудь..." Вот отсюда и развал страны - кругом бездари и недоучки, агашкины недоумки...
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§ abaika95
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А в нашем государстве решают "агашки" - "он тупарь - но он мой племяш, пригрейте его где-нибудь..." Вот отсюда и развал страны - кругом бездари и недоучки, агашкины недоумки///


Есть такое,согласен, это наш "бич" с которым нужно нещадно бороться,но,НО жизнь не станет лучше когда нам на наши косяки и неустроенность социума будут постоянно указывать поуехавшие, сами уехали и нам теперь г***т, я против такой "политики") ни одного хорошего слова от них не прочитал про свою страну только п***с словесный.
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§ Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
на наши косяки и неустроенность социума будут постоянно указывать поуехавшие, сами уехали и нам теперь г***т, я против такой "политики") ни одного хорошего слова от них не прочитал про свою страну только п***с словесный.

От их п****а словесного жизнь в НАШЕЙ стране не станет лучше или хуже. Конкретно что имеете предложить для исправления данной ситуации??
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§ drakon
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17766
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тут уже против тебя коалици образовалась из-за

Я в вашу калолицию, не вступал. Лукавиш друг... :lol: :-o ;-)
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§ abaika95
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1492
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Конкретно что имеете предложить для исправления данной ситуации??//


В ситуации с агашками? Записывать аудио/видео и сдавать куда надо,агенство по делам... Сотрудники которого старжируются в ФБР для чего у нас существует?) Агашизм и понты нужно каленым железом выжигать из нашего менталитета а то ниче путного не выйдет из нашей страны(


Цитата-//Лукавиш друг//


Так я вас и не записывал туда друг)
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§ Тот самый
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.11.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Так "униженные и оскорбленные" кАстанайцы внимательно слушайте как Путин произносит название нашего города.... Что-то среднее между О и У... видать не грамотный


Тоже КАстанайкает Путин :lol: Вообще странно, на многих их картах мы до сих пор "Кустанай", ЖД-станции, улица в Москве есть "Кустанайская", даже Word исправляет на "Кустанай". Только местные умеют произносить правильно )))
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§ Гога
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ни одного хорошего слова от них не прочитал про свою страну

----Только вот не надо передергивать , и просто так кидать обвинения , обвиняя всех подряд. Имена и факты ,ссылки на комменты - в студию!! Вы же сами всегда ратуете за факты!?!?
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§ Гога
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я в вашу калолицию, не вступал.
----Так и я туда не вписывался !!
:lol: :lol:
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