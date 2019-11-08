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≡ Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо оштрафован на 25 МРП за работу без соответствующего разрешения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо оштрафован на 25 МРП за работу без соответствующего разрешения
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассмотрение дела прошло сегодня, 8 ноября. Представители филиала Челябинского госуниверситета просили отменить решение специализированного специализированного административного суда Костаная, по которому вуз был оштрафован на 25 МРП (63 125 тенге) по ст. 463 ч.1 КоАП РК.
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§ Серый волк
Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо...
Серый волк


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Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проверка странная, инициирована по жалобе НПП "Атамекен". Проверка прошла 21-22 августа, уже после того, как мы провели набор и за неделю до начала занятий. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36692
А вот и место, где бандерлоги окопались, которые пакостят стране, разрушая её возможность выращивать инженеров технических специалитетов.
Единственный ВУЗ в городе, с сугубо техническими направлениями.
Второе, что они пакостят - это международные отношения.
Которые теперь неизвестно куда зайдут. Ибо правительства уже подключены.

Кто рулит действиями этой атамекены?
Чей заказ исполняли?
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§ 3DO
Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо...
3DO


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Сообщений: 1959
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 08.11.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Единственный ВУЗ в городе, с сугубо техническими направлениями"
Я может, что не понимаю, но где среди экономической, филологической, правовой и социально-гуманитарной кафедр затесались ТЕХНИЧЕСКИЕ направления?
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§ abaika95
Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Филиал является налогоплательщиком и поэтому может быть привлечен к административной ответственности, - отметил он. - Коллегия областного суда согласилась с доводами первой инстанции//


Четко и по делу) надеюсь после форума не замнут дело отбирания лицензии)
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§ Yorik
Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо оштрафован на 25 МРП за работу без соответствующего разрешения
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Единственный ВУЗ в городе, с сугубо техническими направлениями


Серый врунишка, ты и тут врешь? :lol:
Пиши третий пункт: серой мордой в как минимум 3 ВУЗа с такими же «сугубо техническими» направлениями😉 тыкать будем в каждый факультет, ты уж крепись😉
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§ abaika95
Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Единственный ВУЗ в городе, с сугубо техническими направлениями//



Г-а модераторы может уже штрафные очки предусмотрим за откровенное враньё)молодежь придет на форум почитать и начнет считать комменты этого якобы "правдоруба" за чистую монету) нехорошо же)
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§ Сталкер
Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 08.11.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сложный правовой вопрос - по делу оштрафован или не по делу.
Но доверять судебной системе Казахстана, находясь в здравом уме и твёрдой памяти - невозможно))) Тем более, по делам, которые рассматривает Марат ТАТАЕВ!))) Там не рассмотрение дел вообще - там же конвейер: без изменения, без удовлетворения - и так по кругу. Так что, в принципе, это не суд - это театр... К сожалению.
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§ Сталкер
Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо оштрафован на 25 МРП за работу без соответствующего разрешения
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 08.11.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да простит меня Марат Естаулетович, но увы, как судья - увы и ах... К огромному сожалению. Конвейер там у него. Если у Артыкбаевой (вторая судья на административке) ещё рулетка - можно так, а может быть (крайне редко) и по-другому. Но у Татаева - всё без изменения и всё без удовлетворения. И даже был вынужден откомментировать в блоге Верховного Суда, когда узнал, что этот судья ещё и кандидат в судьи Верховного Суда...
Я вообще бы сказал (лично своё мнение) - этому бы человеку да хорошие погоны. Но никак не мантию)))) пардон...

[Исправлено: Сталкер, 08.11.2019 - 22:32]
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