Сталкер Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо оштрафован на 25 МРП за работу без соответствующего разрешения #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 154

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:31 Да простит меня Марат Естаулетович, но увы, как судья - увы и ах... К огромному сожалению. Конвейер там у него. Если у Артыкбаевой (вторая судья на административке) ещё рулетка - можно так, а может быть (крайне редко) и по-другому. Но у Татаева - всё без изменения и всё без удовлетворения. И даже был вынужден откомментировать в блоге Верховного Суда, когда узнал, что этот судья ещё и кандидат в судьи Верховного Суда...

Я вообще бы сказал (лично своё мнение) - этому бы человеку да хорошие погоны. Но никак не мантию)))) пардон...



[Исправлено: Сталкер, 08.11.2019 - 22:32]