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§ NG.kz
Капуста для пиццы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пицца сегодня стала банальностью. Сам уже никто не печет. Все заказывают. Признавая, что дома вкуснее, предпочитают тем не менее обсуждать за трапезой недостатки и достоинства купленной. Может, на творчество у плиты вас возбудит рецепт блюда, похожего на пиццу.
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§ abaika95
Re: Капуста для пиццы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.11.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что только не придумают))
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§ kbkz1980
Re: Капуста для пиццы
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4308
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.11.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне больше нравится цветная капуста в кляре с соусом.
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§ drakon
Re: Капуста для пиццы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17766
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
с соусом.

Лилли, соус сама готовиш?
И какой?... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Капуста для пиццы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17766
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне нравится

А мне вот этот нравится,лучше - нету.

Почти для всех овощей, картошки,даже
для рыбы.Вкусней нет соуса. Только перед
употреблением, надо разогреть... :lol: :oops: ;-)
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