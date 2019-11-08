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§ NG.kz
«Чисто подвигаться!»: когда само катится
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вы освоили велосипед, ролики, скейтборд, гироскутер и другой транспорт, работающий без топлива, то этот конкурс для вас! В нем могут принять участие взрослые и дети от 6 лет.
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§ kbkz1980
Re: «Чисто подвигаться!»: когда само катится
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4308
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.11.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора менять конкурс на более зрелищный.
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§ drakon
«Чисто подвигаться!»: когда само катится
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17766
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.11.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пора менять конкурс на более зрелищный.

Да, на этот - "Мокрая майка", кажись.
Хароший был... И обязательное
участие в нём - форумчанок... :lol: :oops: :lol: ;-)
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§ kbkz1980
«Чисто подвигаться!»: когда само катится
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4308
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.11.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Тёти за рулём
Спортики
Свадьба пела и плясала
Много было конкурсов
А тебе запомнились сис тьфу бюст :lol:
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