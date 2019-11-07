Цитата: Butch:Как Вы хотите притянуть эту опубликованную статью с результатами исследований к защите своего видения вопроса о часовом поясе?



А разве кто-то её притягивает? Всего лишь ответил на Цитата: Butch:Хорошо. Каковы причины бездействия нашего организма именно ночью, и напротив активной деятельности днём? Какие физические параметры меняются в этих двух периодах и каково их влияние на организм?



Цитата: Butch: если стрелки перевести Вы станете раньше ложиться спать?



Вот именно сейчас наверное нет, потому что уже осенью все (многие?) стали ложиться спать раньше. Летом сейчас попозже и вот летом да, однозначно стану ложиться спать раньше, когда переведут. Может так и сказывается уменьшение светового дня?



Цитата: Butch: Но в нашем-то случае что происходит?



Глубокая ночь происходит в 06:30 утра ))) 04:30 по времени UTC+4. Конечно, ко всему привыкаешь, можно и в 4 утра вставать каждый день, но зачем?



Цитата: Маркс: Но однажды в бланке расчета пусковой установки оперативно-тактической ракеты увидел поправку к сигналу точного времени. Иногда даже сразу и не поймешь, кому и для чего может понадобиться правильное и точное время.



Так упорно не переводят время уже много лет. Может и у наших есть веская причина?



Цитата: Добринцофф: Кстати почему вы возомнили, что географию надо подгонять под вас и что солнце должно вставать



Потому что есть заключение академика НАН РК, о том, что перевод времени обоснован.



Цитата: Добринцофф: У меня есть своё мнение Цитата: Добринцофф: А под конец рабочего дня одна очень серьёзная тётенька-продавец сказала "Мальчик иди в задницу" . А под конец рабочего дня одна очень серьёзная тётенька-продавец сказала "Мальчик иди в задницу"



100% поддержки даже на выборах не бывает Достаточно и 51%.



Цитата: Добринцофф: Вот это то железный аргумент никто из ваших знакомых не слышал, значит этого не было



Вас в 1-м классе только писать научили? По итогам акимат отчитался, что был «проведен опрос работников сфер образования, здравоохранения, предпринимательства, сельского хозяйства, физической культуры и спорта, социальной защиты, культуры, из которых против смены часового пояса высказалось 70%».



А Вы, кстати, слышали об опросе? Вы же ИП? Атамекен весной также отчитался, что бизнес против перевода. Понятно, что Ваше мнение совпадает с акиматом, но все-таки ответьте пожалуйста: получали бланк или нет? В статье есть фото бланка. Люди со Складской наверняка также не получали, хотя и они должны быть в курсе.