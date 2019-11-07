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Butch:Как Вы хотите притянуть эту опубликованную статью с результатами исследований к защите своего видения вопроса о часовом поясе?
А разве кто-то её притягивает? Всего лишь ответил на Цитата:
Butch:Хорошо. Каковы причины бездействия нашего организма именно ночью, и напротив активной деятельности днём? Какие физические параметры меняются в этих двух периодах и каково их влияние на организм?
Цитата:
Butch: если стрелки перевести Вы станете раньше ложиться спать?
Вот именно сейчас наверное нет, потому что уже осенью все (многие?) стали ложиться спать раньше. Летом сейчас попозже и вот летом да, однозначно стану ложиться спать раньше, когда переведут. Может так и сказывается уменьшение светового дня?
Цитата:
Butch: Но в нашем-то случае что происходит?
Глубокая ночь происходит в 06:30 утра ))) 04:30 по времени UTC+4. Конечно, ко всему привыкаешь, можно и в 4 утра вставать каждый день, но зачем?
Цитата:
Маркс: Но однажды в бланке расчета пусковой установки оперативно-тактической ракеты увидел поправку к сигналу точного времени. Иногда даже сразу и не поймешь, кому и для чего может понадобиться правильное и точное время.
Так упорно не переводят время уже много лет. Может и у наших есть веская причина?
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Добринцофф: Кстати почему вы возомнили, что географию надо подгонять под вас и что солнце должно вставать
Потому что есть заключение академика НАН РК, о том, что перевод времени обоснован.
Цитата:
Добринцофф: У меня есть своё мнение Цитата:
Добринцофф:
А под конец рабочего дня одна очень серьёзная тётенька-продавец сказала "Мальчик иди в задницу"
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100% поддержки даже на выборах не бывает Достаточно и 51%.
Цитата:
Добринцофф: Вот это то железный аргумент никто из ваших знакомых не слышал, значит этого не было
Вас в 1-м классе только писать научили? По итогам акимат отчитался, что был «проведен опрос работников сфер образования, здравоохранения, предпринимательства, сельского хозяйства, физической культуры и спорта, социальной защиты, культуры, из которых против смены часового пояса высказалось 70%».
А Вы, кстати, слышали об опросе? Вы же ИП? Атамекен весной также отчитался, что бизнес против перевода. Понятно, что Ваше мнение совпадает с акиматом, но все-таки ответьте пожалуйста: получали бланк или нет? В статье есть фото бланка. Люди со Складской наверняка также не получали, хотя и они должны быть в курсе.