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≡ Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды и отопления остались жители Лисаковска 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды и отопления остались жители Лисаковска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП на правом водоводе, снабжающем город питьевой водой, произошло в Лисаковске 7 ноября около 21.00. Сотрудники ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» попытались устранить течь без отключения холодной воды, но это сделать не удалось.
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§ Мишаня
Re: Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды...
Мишаня


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Сообщений: 755
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.11.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько лет водоводу? Около 20. При этом, когда укладывали, писали что лет 50 без ремонтов простоит. Как это знакомо в нашей современности.
И все так же с дефицитом. Ааа, все пропало. Закупай на год вперёд. А вдруг война... Вроде поколение сменилось. А туда же...
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§ Серый волк
Re: Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды...
Серый волк


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Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зима только начинается...
Как кто исследовал, рассчитывал и прогнозировал на зиму работу водовода, из-за аварии которого город можно разморозить и полностью парализовать, как Кокчетав в девяностых, очень быстро.

Что с резервной веткой? Которая должна быть на город.
Украдена, неисправна? Сгнила?
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§ Сыкымы
Re: Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды...
Сыкымы


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Сообщений: 1009
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
При этом, когда укладывали, писали что

Цитата:
Серый волк:
как кто исследовал, рассчитывал и прогнозировал

Один читал, другой мог бы рассчитать как положено - 20 лет назад, поди, здесь ещё проживали? Чего ж не проконтролировали, свои услуги не предложили? "Задним умом все крепки" - так говорят...
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