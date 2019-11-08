Мишаня Re: Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 755

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:33 Сколько лет водоводу? Около 20. При этом, когда укладывали, писали что лет 50 без ремонтов простоит. Как это знакомо в нашей современности.

И все так же с дефицитом. Ааа, все пропало. Закупай на год вперёд. А вдруг война... Вроде поколение сменилось. А туда же...