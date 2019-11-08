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≡ Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо оштрафован на 25 МРП за работу без соответствующего разрешения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо оштрафован на 25 МРП за работу без соответствующего разрешения
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассмотрение дела прошло сегодня, 8 ноября. Представители филиала Челябинского госуниверситета просили отменить решение специализированного специализированного административного суда Костаная, по которому вуз был оштрафован на 25 МРП (63 125 тенге) по ст. 463 ч.1 КоАП РК.
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§ Серый волк
Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо...
Серый волк


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Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проверка странная, инициирована по жалобе НПП "Атамекен". Проверка прошла 21-22 августа, уже после того, как мы провели набор и за неделю до начала занятий. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36692
А вот и место, где бандерлоги окопались, которые пакостят стране, разрушая её возможность выращивать инженеров технических специалитетов.
Единственный ВУЗ в городе, с сугубо техническими направлениями.
Второе, что они пакостят - это международные отношения.
Которые теперь неизвестно куда зайдут. Ибо правительства уже подключены.

Кто рулит действиями этой атамекены?
Чей заказ исполняли?
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* 3DO
Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо...
3DO


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Сообщений: 1959
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 08.11.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Единственный ВУЗ в городе, с сугубо техническими направлениями"
Я может, что не понимаю, но где среди экономической, филологической, правовой и социально-гуманитарной кафедр затесались ТЕХНИЧЕСКИЕ направления?
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* abaika95
Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Филиал является налогоплательщиком и поэтому может быть привлечен к административной ответственности, - отметил он. - Коллегия областного суда согласилась с доводами первой инстанции//


Четко и по делу) надеюсь после форума не замнут дело отбирания лицензии)
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