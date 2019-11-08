Серый волк Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо... #1





(Пользователи) Сообщений: 10862

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:35 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36692 Проверка странная, инициирована по жалобе НПП "Атамекен". Проверка прошла 21-22 августа, уже после того, как мы провели набор и за неделю до начала занятий. Источник:

Единственный ВУЗ в городе, с сугубо техническими направлениями.

Второе, что они пакостят - это международные отношения.

Которые теперь неизвестно куда зайдут. Ибо правительства уже подключены.



Кто рулит действиями этой атамекены?

Чей заказ исполняли?