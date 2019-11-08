Yorik Спор о «Кастанае» и «кастанайцах» #28





(Полноправные пользователи) Сообщений: 757

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:21 Цитата: Хозяин:

слегка преувеличивает

Да, самую малость

Он соврал о том, что БС якобы потеряла продажи, это мы с легкостью опровергли и вывели врунишку на чистую воду.

Вы же пишете немного о другом - о дистрибуции продкции БС. Тут на самом деле не обойтись без ликбеза, уж простите - рядовые потребители этого просто не знают.

Ваши слова об отсутствии продукта в 99,9% точек Мск, конечно, тоже неправда - хотя бы потому что Вы их не посещали в таком количестве. Но речь тут может идти о слабой работе дистрибутора БС в РФ, конкретно - в Мск. Сам производитель не продает продукцию (за редкими исключениями).

Что же касается сетевых магазинов типа Пятерочки, Магнита, Ашана, Дикси и т.п. - тут вообще другая история. Они очень агрессивны по отношению к производтелям, за "спасибо" туда ничего не продашь и на полку не встанешь. За вход - плата, за размещение - плата, за ротацию - плата, плюс ретробонусы, плюс спецусловия по цене. Наиболее жесткие условия у Тандера (это Магниты) и Х5 (это Пятерочки и Ашаны). И тут уже производители с дистрибуторами решают, стоит ли овчинка выделки. Знаю немало примеров, когда произодители осознанно выходили из этих сетей, потому что нерентабельно. С другой стороны, если цель производителя - доля рынка, то вход в такие сети стратегически важен, и тут можно пожертвовать прибыльностью. Как правило, так поступают крупные транснациональные производители. Вошел в Магнит (во все категории магазинов) например - и доля рынка выросла сразу, тем более что доля продаж через федеральные сети в РФ доходит уже до 40% (в сегменте FMCG).

Резюме: продукцию БС не стоит искать в этих сетях, не тот уровень пока, на мой взгляд.