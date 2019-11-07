Цитата: Настенька:

читай еще раз статью и, пожалуйста, будь внимательнее:

Что значит читай!Я с вами на бруденшафт не пил и не собираюсь, а воспитанные люди обращаются к незнакомому человеку на ВЫ,мне жаль что приходиться вам об этом напоминать.

Цитата: Настенька:

Такая обширная работа проведена! Но - стоп! Никто из моих друзей, знакомых не слышал об этом опросе. Я опросил знакомых учителей, тоже не слышали. Тогда почему акимат Костанайской области ссылается на 25 000 работнико

Вот это то железный аргумент никто из ваших знакомых не слышал, значит этого не было.Я вот сегодня то же катаясь по складской опрашивал людей по поводу часовых поясов ,опросил человек 10 . Суть ответов сводилась к следующему"Вова тебе, что делать больше не......чего"

А под конец рабочего дня одна очень серьёзная тётенька-продавец сказала "Мальчик иди в задницу" .

Кстати Настя вы слышали, что я провожу опрос,нет не слышали,но это же не означает, что его не было.

P.S.К счастью на Юджина я не нарвался,а то он бы мне популярно объяснил за всех десятерых о важности этого мероприятия