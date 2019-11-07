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§ NG.kz
Война, целина и город юности Рудный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.11.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодежная организация ВЛКСМ имеет 6 наград государства: орден Боевого Красного Знамени, орден Трудового Красного Знамени, три ордена Ленина, орден Октябрьской Революции за боевые и трудовые подвиги. Свой вклад в них сделали и комсомольцы Кустанайской области.
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§ Нурбанчик
Война, целина и город юности Рудный
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 07.11.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замечательные статьи по нашей истории.

Сколько же еще в таких архивах фотографий, которые могут рассказать про историю родного края!

У меня вопрос к архивисту-историку Наталье Здоровец.

На втором фото в статье запечатлена контактная сеть электрифицированной железной дороги. Судя по количеству изоляторов (2 шт) на фото, - контактная сеть на постоянном токе.
На станцию Кустанай электрификация пришла только в августе 2013 года с переменным током (количество изоляторов от 3 до 5).
В Казахстане на электрифицированных железных дорогах в большинстве своем переменный ток, за исключением Петропавловска.

В России где то 50 на 50.
В Магнитогорске, Казани, Нижнем Новгороде (Горьком), Рязани(по направлению на Юг),Саратове, Кирове например переменный ток, в Разани (по направлению Москва-Самара), Самаре, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Омске, Новосибирске, Москве - постоянный как на фото в статье.
А в Карталы, например, в сторону Тобола, Орска, Магнитогорска - переменный ток, в сторону Челябинска ветка с постоянным током.
Так где же сделано фото?
Если не ошибаюсь, поезд "Кустанай-Москва", шёл через Тобол, а целиноградский и павлодарские поезда через Челябинск 8-) Вопрос для Что Где Когда ;-)

[Исправлено: Нурбанчик, 07.11.2019 - 13:51]
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§ drakon
Re: Война, целина и город юности Рудный
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.11.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Если не ошибаюсь, поезд "Кустанай-Москва",

Нет, не шёл, он через Тобол, через Троицк
он шёл. Ехал на нём из Москвы, в отпуск,
из Армии.Доехал на нём до Кустаная, и
до ст.Тобол, доехал на поезде-
Челябинск- Джетыхара... :lol: :oops:
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§ Yorik
Re: Война, целина и город юности Рудный
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 07.11.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
и он стал хорошим человеком, недавно женился, имеет ребенка, работает столяром, построил дом, купил кровать, шифоньер, завел поросенка, кур и собирается купить корову

Радость и гордость за человека пробирает, хоть и больше 60-и лет прошло :-)
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§ ГИП
Война, целина и город юности Рудный
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1278
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 07.11.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Так где же сделано фото?

Интересный вопрос? :lol:

Цитата:
drakon:
Нет, не шёл, он через Тобол, через Троицк он шёл. Ехал на нём из Москвы, в отпуск,

А в каком это году было, когда вы с армии вернулись? Может тогда и ходил.
У моего друга детства, бабушка работала директором вагона-ресторана на поезде "Кустанай-Москва"вплоть до исключения данного маршрута после развала СССР.
Лично с другом, а он в летние каникулы и после окончании школы, до расформирования данного поезда (наверное это был год 1994-95) и самого треста вагонов-ресторанов, работал в этом вагоне-ресторане. Лично проезжал с ним, и не один раз в этом вагоне-ресторане, до следующего разъезда от станции Кустанай где была техническая остановка поезда. Этот разъезд находился в стороне от пересечения Карбышева-Чернышевского напротив микрорайона Г.
Так что Нурбанчик прав, поезд "Кустанай-Москва" ходил через Тобол, а не Челябинск. 8-) Может, Дракон, вы ехали всё-таки на павлодарском или целиноградском поезде? Я точно могу сказать, что кустанайский состав шёл через Тобол.

[Исправлено: ГИП, 07.11.2019 - 13:19]
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§ Нурбанчик
Re: Война, целина и город юности Рудный
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 07.11.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нет, не шёл, он через Тобол, через Троицк он шёл. Ехал на нём из Москвы, в отпуск, из Армии.Доехал на нём до Кустаная, и до ст.Тобол, доехал на поезде- Челябинск- Джетыгара..

В 60-ых и в первой половине 70-ых действительно ходил поезд "Кустанай-Москва" под №№ 104/103 через Челябинск. Со второй половины 70-ых поезд был под №№ 303/304 и ходил уже через Тобол, с 1985 года данный поезд стал под №№214/213 так же через Тобол и ходил ежедневно вплоть до прекращения в независимом Казахстане данного маршрута "Кустанай-Москва".
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§ drakon
Война, целина и город юности Рудный
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.11.19 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
А в каком это году было, когда вы с армии вернулись?

Это было в конце июля месяца, 1972 года... :lol: :oops:
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§ Серый волк
Re: Война, целина и город юности Рудный
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 03:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повествуем о станции Кустанай...

Цитата:
https://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2019/11/06/n/20/hv2.jpg
И разветвленная контактная сеть станции.
Низкие платформы с ларьками.... :lol: :lol: :lol: :lol:

Ладно бы форумные брехуны с номерками после ников на зарплате ляпнули, им врать и фальсифицировать не привыкать... :lol: :lol:

Цитата:
Районная комсомольская конференция. Отчитывается первый секретарь райкома Валерий Вишниченко, п. Аулиеколь, Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=695&storyid=25665

А вот и ноги этого позора.
Бездарные и безмозглые комсомольские функционеры!!
Позорнейшие бездельники, пустословы, маразматичные изучатели устава комсомола, не способные отвертккой винт вкрутить самостоятельно.
Вот именно такие порожние функционеры райкомов и горкомов комсомолюханства способны без малейшей тени сомнения воткнуть фото с контактной сетью.
:lol: :lol:
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§ Серый волк
Re: Война, целина и город юности Рудный
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 03:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
Я точно могу сказать, что кустанайский состав шёл через Тобол.

И он шел дальше по очень примечательной ветке через Урал, проложенной по берегу реки Инзер. Это самая живописная и неспешная железная дорога. С одной стороны горная река неземной красоты, с другой часто скала настолько близко, что рукой в открытую дверь тамбура достать можно. И двери там не запирались.

И ещё, этот поезд и этот живописный маршрут был в Союзе, в отличии от государства воров. У которых поезда украдены и самолетами все летают через Челябу и Ёбург.
Можно много за что осуждать СОЮЗ, но у него были созданы для кустанайцев свои поезда и самолёты, доступные и работающие на уровне как у любого промышленного гиганта, обеспечивающиего СОЮЗу экономику.
Сравните это с маршрутками и автобусами до адекватного транспорта сейчас.
Это не в 21 век, а в каменный, по сравнению с временами Бородина.

Я не знаю, при том развитии, что было, что ещё должны сделать бездарные и безмозглые чинуши руинирования сейчас, чтоб их не прокляли и не варили черти в котлах ада. :lol:
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§ Серый волк
Re: Война, целина и город юности Рудный
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 03:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Вопрос для Что Где Когда ;-)

Патамушта, с утра встаёшь рано, открываешь настежь двери тамбура с двух сторон. Они не заперты. И УТРО! ТУМАН, Река Инзер внеземной красоты, а с другой стороны прямо рядом с вагоном на вытянутую руку скалы! И этот маршрут был только у нас! По нему вообще БРЖД ходили, и мы в виде исключения. И ещё один крохотный поезд из пары вагонов в богом забытые Учалы.
:lol:
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§ Butch
Re: Война, целина и город юности Рудный
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.11.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В основном силами комсомольцев и молодежи в степи возведены город юности Рудный

О как! А мне что-то мастер бригады электриков того времени всё вещал что вся бригада состояла из урок, за исключением собственно неё, 20-тилетней девчонки.
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§ dvb
Война, целина и город юности Рудный
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 08.11.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
60-ых и в первой половине 70-ых действительно ходил поезд "Кустанай-Москва" под №№ 104/103 через Челябинск. Со второй половины 70-ых поезд был под №№ 303/304 и ходил уже через Тобол, с 1985 года данный поезд стал под №№214/213 так же через Тобол и ходил ежедневно вплоть до прекращения в независимом Казахстане данного маршрута "Кустанай-Москва".


Именно так и было. Хорошо помню свою поездку школьником в Москву летом в 1977 году на поезде "Кустанай-Москва" и что шел он тогда через Троицк и Полетаево, причем в Челябинск не заходил. А вот уже летом 80-го на этом же поезде возвращались из Москвы через Тобол.
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