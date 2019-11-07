Цитата: ГИП:

Я точно могу сказать, что кустанайский состав шёл через Тобол.

И он шел дальше по очень примечательной ветке через Урал, проложенной по берегу реки Инзер. Это самая живописная и неспешная железная дорога. С одной стороны горная река неземной красоты, с другой часто скала настолько близко, что рукой в открытую дверь тамбура достать можно. И двери там не запирались.



И ещё, этот поезд и этот живописный маршрут был в Союзе, в отличии от государства воров. У которых поезда украдены и самолетами все летают через Челябу и Ёбург.

Можно много за что осуждать СОЮЗ, но у него были созданы для кустанайцев свои поезда и самолёты, доступные и работающие на уровне как у любого промышленного гиганта, обеспечивающиего СОЮЗу экономику.

Сравните это с маршрутками и автобусами до адекватного транспорта сейчас.

Это не в 21 век, а в каменный, по сравнению с временами Бородина.



Я не знаю, при том развитии, что было, что ещё должны сделать бездарные и безмозглые чинуши руинирования сейчас, чтоб их не прокляли и не варили черти в котлах ада.