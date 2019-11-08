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§ NG.kz
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37197
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На странице «НГ» в Instagram опубликовали пост о костанайце, который выиграл у знатоков в программе «Что? Где? Когда?» из-за того, что те не смогли ответить на его вопрос. Земляк - красавчик, а вот ведущий, как обычно, прочитал название нашего города через А. Ну, они все так делают, правда? И приезжие звезды, и дикторы российского ТВ...
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* abaika95
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не буду лезть в явно провокационную тему про названия городов и пельмени)) просто одно интересно Серый ты действительно считаешь всех несогласных с твоим мнением акиматовским нурлыкунами?)

Цитата-//Мне господин врун за акимат глубоко плевать


или это тактика такая?) Вас там так учат?) С психологической стороны вопроса все предельно ясно,защитная реакция когда аргументов не хватает) но не может же она постоянно включаться)) или может?) Вроде не глупый дядька а симптомы как у ребенка)

Эээх
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§ Гога
Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В интернет-магазинах
---Посмотрел.И почему карамель *со вкусом*?? Со вкусом клубники , барбариса и т.д. Раньше это были просто - Клубника , Барбарис . Это что , сейчас не натуральный сироп , а просто ароматизаторы ? Спрашиваю на полном серьезе .
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§ Гога
Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько уже копий на этом поломали !!
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§ Yorik
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Предположу такой ответ: Потому что чинуши из акимата тебе голову заморочили переименованием города и переходом на латиницу, в городе всё рушится, закрывается, люди все без работы и денег побираются, а ты платный акиматовский комментатор

Вполне похоже на его вероятный ответ получилось, но это было несложно - к сожалению, пластинка у серохвостого одна :-)
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§ yudjin
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6201
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.11.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Это что , сейчас не натуральный сироп

Одна тётка рассказывала, которая еще с тех, натуральных, лет там работает, что раньше если конфЭта была сливовая, то в ней и сливовый джем был. Сейчас основа для всех одна, просто насыщают вкус концентрашкой.
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§ Хозяин
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 08.11.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СВ конечно слегка преувеличивает щепетильность и глазастость московских посетителей Пятёрочек и Магнитов, но по большому счёту он прав. В Челябинске конфет Баян-Сулу в сетевых магазинах днём с огнём не найдёшь. Про Москву вообще молчу. Нет их там в 99,9% розничных точек.
Я специально искал, так как хотел российских знакомых и родственников чем-нибудь оригинальным угостить, а с собой не успел взять ничего ко(у)станайского.
В Челябинске на Комсомольском проспекте около Магнита куча киосков грязных и неотапливаемых, на одном на синем фоне "Товары из Казахстана", нашёл там "Завтрак чемпионов", какие-то рудненские снеки, кукурузные палочки, деповскую молочку и пр. Банковал всем кавказец на старом Рэндж Ровере.
Ну и помимо не самого конкурентного вкуса и умелого маркетинга есть очень важный аргумент в пользу Баян-Сулу.
Россияне несколько лет назад защитили свои торговые марки от зарубежных конкурентов, поэтому вместо "Красной шапочки" можно что-то типа "Девочка с корзинкой", вместо "Мишки на Севере" "Косолапый мишка" и т.п., а это уже намного серьёзнее, чем высматривание буквы О или У в названии города.
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§ Серый волк
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
в голове всплывают слова

Если всплывают в голове, то это вам прогуляться нуно. По набережной. На речку Уй!
:lol:
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§ Гога
Re: Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
с тех, натуральных, лет там работает
---Спасибо.Это я знаю ,сам лично видел. В 1976 практику там проходил .Сгущенка в 40-литровых флягах. Яйца (куриные ) клали на линию по выпечки печенек . Даже коньяк во флягах нашли. Да , не то все уже - везде ароматизаторы.
:-( :-(
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§ Серый волк
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин: СВ конечно слегка преувеличивает щепетильность и глазастость московских посетителей Пятёрочек и Магнитов, но по большому счёту он прав. В Челябинске конфет Баян-Сулу в сетевых магазинах днём с огнём не найдёшь. Про Москву вообще молчу. Нет их там в 99,9% розничных точек.


А теперь для нормальных людей. А не кирзовых погонников и вылизывателей коррумпированных чинушек.

По качеству могли бы "Азбуке вкуса" находиться, где шоколадной плитки дешевле 250 рублей наверное не найти. А посетители подвинуты на экологии так, что не возьмут колбасу, если в одном ряду будет с краской подкрашенная, а не чистое мясо, они считают всю продукцию тогда подозрительной.

Видел, шоколад последний раз. Маленький магазинчик псевдобелорусских товаров, там лежала одинокая плитка Казахстан, и исчезла, больше не появилась. И кто-то сообщил, что есть конфеты в замызганных кульках в сети "всё за 39 рублей". Но я по бомжачьим магазинам не покупаю еду, где шампунь, еду и рвущиеся за день носки продают на вес скрутив скотчем.

Надпись, исковерканного языка, похожая на таджикские каракули на заборе именно к таким местам и определит имиджевый товар. (естественно где-то живут целые районы выехавших от этого безобразия кустанайцев, которые эту продукцию знают и берут)

Вот вам в форуме даже наглядный пример. что категории: дураки в погонах, нурлыкуны и ономасты оголтелые плевать хотели на имидж. Он их не парит, пусть рушится А вот в Беларуси за такое переименование экспортных производств голову отвинтят. И правильно сделают.
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§ Серый волк
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь читаем в новостях, что Баян-сулу собирала подписи для оголтелых для переименования ул. Гагарина.
Читать соответствующую ветку.
Я не знаю о чём думали на производстве влезая помогать оголтелым.

Я теперь не возьму никогда эту продукцию!!! Всё! Она для меня умерла. Я сомневаюсь, что сегодня они вымогают подписи работников, а завтра делают безопасную продукцию.
Я один наверное давал до сотни тестовых потребителей в год, рассказывая о продукции в путешествиях, что есть такая фабрика, угощая на работе гостей, дома и в прочих относительно удобных случаях.

Это конечно символичная конфета в контейнере объема их реализации.
Но меня это не волнует. Это моё личное эмбарго после их связи с оголтелыми!
Я не покупаю и не употребляю эту продукцию.
Более того, увижу, потребую предъявить сертификаты.
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§ Yorik
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, опять твой пост прочитал - и эти же слова таксиста всплыли в голове :-x
Хотя признаюсь - ничего другого я от тебя и не ждал, к сожалению...
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§ Серый волк
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё раз в том же направлении, в пешее путешествие... :lol:
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§ Серый волк
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: фЭта была сливовая, то в ней и сливовый джем был. Сейчас основа для всех одна, просто насыщают вкус концентрашкой.

И сливы выращивали в совхозе "Красный партизан" Поле с ними было между дачными обществами Краснопартизанское и Чапаевское. Тогда там целый км был незастроенный дачами между обществами.
Сейчас частично застроено, остальное заброшено.

Никто не охранял. На вкус сорт растущий был там просто кислючий. Не мог понять зачем его такой. Теперь вот Эврика! Это же для джема! Джем то из тех слив был наверняка зачётный! И вполне возможно именно с этого поля. Хотя таких плантаций слив могло быть много и в Мичуринском и Притобольском, Заречном, итд.
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§ Yorik
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
слегка преувеличивает

Да, самую малость :lol:
Он соврал о том, что БС якобы потеряла продажи, это мы с легкостью опровергли и вывели врунишку на чистую воду.
Вы же пишете немного о другом - о дистрибуции продкции БС. Тут на самом деле не обойтись без ликбеза, уж простите - рядовые потребители этого просто не знают.
Ваши слова об отсутствии продукта в 99,9% точек Мск, конечно, тоже неправда - хотя бы потому что Вы их не посещали в таком количестве. Но речь тут может идти о слабой работе дистрибутора БС в РФ, конкретно - в Мск. Сам производитель не продает продукцию (за редкими исключениями).
Что же касается сетевых магазинов типа Пятерочки, Магнита, Ашана, Дикси и т.п. - тут вообще другая история. Они очень агрессивны по отношению к производтелям, за "спасибо" туда ничего не продашь и на полку не встанешь. За вход - плата, за размещение - плата, за ротацию - плата, плюс ретробонусы, плюс спецусловия по цене. Наиболее жесткие условия у Тандера (это Магниты) и Х5 (это Пятерочки и Ашаны). И тут уже производители с дистрибуторами решают, стоит ли овчинка выделки. Знаю немало примеров, когда произодители осознанно выходили из этих сетей, потому что нерентабельно. С другой стороны, если цель производителя - доля рынка, то вход в такие сети стратегически важен, и тут можно пожертвовать прибыльностью. Как правило, так поступают крупные транснациональные производители. Вошел в Магнит (во все категории магазинов) например - и доля рынка выросла сразу, тем более что доля продаж через федеральные сети в РФ доходит уже до 40% (в сегменте FMCG).
Резюме: продукцию БС не стоит искать в этих сетях, не тот уровень пока, на мой взгляд.
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§ Yorik
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ещё раз

Ну да, вот опять прям слышу: "были же люди, а стали кретины" (с). Ты тоже это слышишь? :-)
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