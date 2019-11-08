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≡ «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37193
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За час сотрудники департамента полиции и областного центра по профилактике и борьбе со СПИД уничтожили больше двадцати надписей в районе автодорожного колледжа и недалеко от пересечения ул. 1 Мая и пр. Назарбаева.
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* abaika95
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!!!
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§ таноми52
Re: «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1254
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.11.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что эта акция не была одноразовой, а продолжается. И надо бы возле учебных заведений понатыкать побольше видеокамер, чтобы вовремя пресекать и задерживать "рекламщиков"
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§ юля елиссева
«В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1389
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.11.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока за распространение наркоты не будет расстрела, эффекта не будет.
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