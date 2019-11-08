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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1598
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.11.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
историка Стефана Куртоа что-то вроде "мифы о бескровной революции"
----Погулял по инету- он вроде о февральской революции пишет.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, согласитесь что психолог-политолог - идеальное образование для солдата диванных войск. Да что там солдата - для генерала даже//


Соглашусь) но сколько платить должны такому генералу?) Я раньше интересовался о работе кремлеботов( просто для общего кругозора) так вот туда берут студентов,либо пенсионеров мало мальски разбирающихся в компуктерах) один коммент 15 руб,при чем он должен быть именно положительный тоесть "Путин бох" или "Россия вперёд" и так кучу кучу таких комментов на любое обсуждение) в обсуждения они не лезут а если и лезут то аргументы должны быть именно такие "вывсеврети Путин бох" или "Россия всталасколен а вы не видите" а есть ещё веб-бригады специального назначения) в их работу входит наводить смуту либо по всякому очернять государство назначенное в противники) так перед Майданом на/в Украине 13 года,активно на многих пабликах и форумах восточной Украины появлялись "правдорубы" однодневки которые раз за разом твердили что Киевская власть-плохо,Россия-хорошая, на Украине все плохо,одни коррупционеры, национализм и воровство) потом как буча началась, пошли такие темы "майдановцы-бандеровцы" "и нужно сделать свой восточноукраинский майдан") затем же в году так 15-16 на Российских пабликах начали появляться темы о том что Крым надо вернуть Украине) "повесить Путина" "Россию к суду" порохоботы заработали в ответку) ещё момент с выбороми Трампа,где уже на Американских пабликах активно велась поддержка в комментах за него,как в итоге потом говорили что это кремлеботы все писали) тоесть тема для обсуждения обширная) вот и у нас иногда в инсте я замечаю нехорошие комменты типо "Казахи нацисты а в России все хорошо" при чем явно с фейков пишут,вот такие комменты и начинают настораживать, на форуме тут один
старичок из Подмосковья) все из любой новости уходит в политическую плоскость)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Погулял по инету- он вроде о февральской революции пишет//


Я в бумажном варианте читал) в электронке нигде нет) ну не спорю не могу привести доказательства, так что ваше полное право мне не верить)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3969
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.11.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
появлялись "правдорубы" однодневки которые раз за разом твердили


Цитата:
abaika95:
на форуме тут один старичок из Подмосковья) все из любой новости уходит в политическую плоскость



Цитата:
abaika95:
при чем явно с фейков пишут


Мы то с вами знаем, что волчара не фейковый и не однодневка. Местный он, с болью своей. Я тоже местный, не однодневный, как и большинство тут поуехавших.
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