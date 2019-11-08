abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5447





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1481

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:44 Цитата-//Абайка, согласитесь что психолог-политолог - идеальное образование для солдата диванных войск. Да что там солдата - для генерала даже//





Соглашусь) но сколько платить должны такому генералу?) Я раньше интересовался о работе кремлеботов( просто для общего кругозора) так вот туда берут студентов,либо пенсионеров мало мальски разбирающихся в компуктерах) один коммент 15 руб,при чем он должен быть именно положительный тоесть "Путин бох" или "Россия вперёд" и так кучу кучу таких комментов на любое обсуждение) в обсуждения они не лезут а если и лезут то аргументы должны быть именно такие "вывсеврети Путин бох" или "Россия всталасколен а вы не видите" а есть ещё веб-бригады специального назначения) в их работу входит наводить смуту либо по всякому очернять государство назначенное в противники) так перед Майданом на/в Украине 13 года,активно на многих пабликах и форумах восточной Украины появлялись "правдорубы" однодневки которые раз за разом твердили что Киевская власть-плохо,Россия-хорошая, на Украине все плохо,одни коррупционеры, национализм и воровство) потом как буча началась, пошли такие темы "майдановцы-бандеровцы" "и нужно сделать свой восточноукраинский майдан") затем же в году так 15-16 на Российских пабликах начали появляться темы о том что Крым надо вернуть Украине) "повесить Путина" "Россию к суду" порохоботы заработали в ответку) ещё момент с выбороми Трампа,где уже на Американских пабликах активно велась поддержка в комментах за него,как в итоге потом говорили что это кремлеботы все писали) тоесть тема для обсуждения обширная) вот и у нас иногда в инсте я замечаю нехорошие комменты типо "Казахи нацисты а в России все хорошо" при чем явно с фейков пишут,вот такие комменты и начинают настораживать, на форуме тут один

старичок из Подмосковья) все из любой новости уходит в политическую плоскость)