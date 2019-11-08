abaika95 Спор о «Кастанае» и «кастанайцах» #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1481

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:27 Не буду лезть в явно провокационную тему про названия городов и пельмени)) просто одно интересно Серый ты действительно считаешь всех несогласных с твоим мнением акиматовским нурлыкунами?)



Цитата-//Мне господин врун за акимат глубоко плевать





или это тактика такая?) Вас там так учат?) С психологической стороны вопроса все предельно ясно,защитная реакция когда аргументов не хватает) но не может же она постоянно включаться)) или может?) Вроде не глупый дядька а симптомы как у ребенка)



Эээх